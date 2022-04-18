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الاقتصادي
ارتفاع أسعار النفط بسبب مخاوف من تقلص الإمدادات
تراجع النفط مع احتمال ضخ كميات من المخزون الأميركي
18 ابريل 2022 09:39

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بسبب تزايد المخاوف من تقلص الإمدادات العالمية مع تفاقم الأزمة في أوكرانيا مما زاد من احتمال فرض الغرب عقوبات أكثر صرامة على روسيا أكبر دولة مصدرة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.50 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 113.20 دولار للبرميل الساعة 0030 بتوقيت جرينتش وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي غرب تكساس الوسيط 98 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 107.93 دولار للبرميل.

وارتفع كل من الخامين قبل عطلة عيد القيامة أكثر من 2.5 في المئة يوم الخميس بسبب أنباء عن احتمال قيام الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على واردات النفط الروسية.

 

المصدر: وكالات
النفط الأميركي
النفط
الأزمة الأوكرانية
أوكرانيا
أسعار النفط
روسيا وأوكرانيا
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