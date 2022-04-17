94.6 % نمو المبيعات على الخريطة بدبي خلال مارس

يوسف العربي (أبوظبي)

سجل سوق العقارات في إمارة دبي أداءً استثنائياً خلال الربع الأول من العام الحالي، وارتفع إجمالي معاملات سوق العقارات السكنية في دبي بنسبة 83.4% خلال شهر مارس الماضي، ليصل إلى 7865 معاملة مقارنة بنحو 4288 معاملة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، حسب تقرير «CBRE».

وأشار تقرير «سي بي أر إي» خلال شهر مارس الماضي، إلى ارتفاع المبيعات على الخريطة بنسبة 94.6% ومبيعات السوق الثانوية بنسبة 76.1%.

وبلغ إجمالي حجم المعاملات خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 19.009، وهو أعلى إجمالي معاملات تم تسجيله على الإطلاق في الربع الأول من العام. ووفق التقرير الفصلي، ارتفع متوسط الأسعار بنسبة 11.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، وخلال هذه الفترة ارتفع متوسط أسعار الشقق بنسبة 10.0%، ومتوسط أسعار الفلل بنسبة 20.2%.

وبلغ متوسط أسعار الشقق في دبي 1118 درهماً للقدم المربعة، فيما بلغ متوسط أسعار الفلل 1267 درهماً للقدم المربعة.

في قطاع الشقق في السوق، سجل وسط مدينة دبي أعلى متوسط معدل مبيعات للقدم المربعة بلغ 2021 درهماً، بينما في قطاع الفلل بالسوق، سجلت نخلة جميرا أعلى متوسط معدل مبيعات للقدم المربعة بلغ 2910 دراهم. وارتفع متوسط الإيجارات في الاثني عشر شهراً حتى مارس 2022 بنسبة 13.1%، مع ارتفاع متوسط إيجارات الشقق والفيلات بنسبة 11.7% و22.5% على التوالي. وفي مارس 2022، بلغ متوسط إيجارات الشقق والفيلات 80 ألفاً وفي سوق الإيجارات، تم العثور على أعلى متوسط إيجار سنوي للشقق والفيلات على التوالي في نخلة جميرا، حيث بلغ متوسط الإيجارات 197.482 درهم، وفي البراري حيث بلغ متوسط الإيجارات 801.940 درهم.

وقال تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في CBRE في دبي إنه على الرغم من الزيادة المستمرة في تكلفة التمويل والمزيد من التشديد في خطط السداد، إلا أننا لم نشهد بعد تأثير نشاط المعاملات في سوق العقارات السكنية في دبي.

ونوه بأن العدد الإجمالي للصفقات في مارس بلغ 7865، مقارنة بنحو 5598 خلال الشهر السابق ونتيجة لذلك، كان هذا الربع الأول هو الأقوى في تاريخ دبي من حيث المعاملات السكنية. وأضاف: «بينما يستمر متوسط الأسعار ومتوسط الإيجارات في الزيادة، نشهد اعتدالاً في معدلات نمو المبيعات والإيجارات في قطاع الفلل في السوق.