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الاقتصادي
7704 أعضاء جدد بغرفة عجمان
7704 أعضاء جدد بغرفة عجمان
18 ابريل 2022 02:02

عجمان ( وام )

حققت غرفة عجمان قفزة نوعية في زيادة أعضائها الجدد خلال العام 2021، بنسبة 35% مقارنة بالعام 2020 ما يعكس جهود الغرفة في الترويج لمقومات عجمان الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات وتعزيز العلاقات الدولية لجذب مستثمرين جدد وتكثيف التواصل المباشر من الوفود الاقتصادية. 
وبلغ عدد الأعضاء الجدد 7.704 أعضاء خلال 2021؛ مقارنة بـ 5.723 عضوا عام 2020 .
 وأكد محمد علي الجناحي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان بالإنابة، أن غرفة عجمان تسعى إلى توفير بيئة أعمال جاذبة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية ومنها «تعزيز استدامة ونمو مجتمع الأعمال، واستشراف وصناعة مستقبل الأعمال وتعزيز ممكنات التنافسية والريادة الأمر الذي ينعكس على نمو أعمال أعضائها من المنشآت واستدامة أنشطتهم، كاشفا عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة للعام الماضي بلغت 4238 رخصة و2534 عضوية مهنية و131 عضوية صناعية. وأوضح أن غرفة عجمان شهدت نمواً في إجمالي الأعضاء المسجلين خلال العام 2021 حيث بلغ إجمالي الأعضاء 38.580 عضواً مقارنة بـ36 ألف خلال العام 2020 بمعدل نمو وصل إلى7% مشيراً إلى تصدر الرخص التجارية خلال العام 2021 بإجمالي 21077 تلتها العضوية المهنية بإجمالي 14926 ثم العضوية الصناعية بإجمالي 1149 عضوية. وأثنى مدير عام غرفة عجمان بالإنابة على ما حققته الغرفة خلال مشاركتها في معرض إكسبو 2020 دبي ودور تلك المشاركة في زيادة أعداد الأعضاء الجدد، لاسيما وأن المعرض وفر منصة عالمية التقت خلالها غرفة عجمان مع الوفود الاقتصادية من دول العالم لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والصحية والتعليمية والخدمية وغيرها من القطاعات وفرص فتح أسواق جديدة وشراكات مستقبلية بين أصحاب الأعمال من عجمان ودول العالم.

عجمان
غرفة عجمان
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