196.5 مليار دولار أرباح الشركات المدرجة في دول «التعاون» خلال 2021

أبوظبي (الاتحاد)

ساهم التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19، وتخفيف القيود على مستوى العالم في التأثير إلى حد كبير على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الأداء القوي لأرباح السنة المالية 2021.

قفزت أرباح الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى قياسي وصل إلى 196.5 مليار دولار أميركي في العام 2021 مقابل 93.1 مليار دولار أميركي في العام 2020. ويعزى النمو المسجل بقيمة 103.5 مليار دولار أميركي بصفة رئيسية للنمو القوي الذي سجلته أرباح أرامكو (56.1 مليار دولار أميركي أو ما يعادل 113.8 في المائة على أساس سنوي)، تليها أسهم قطاع البنوك، والمواد الأساسية والمرافق العامة. وشكلت القطاعات الأربعة ما نسبته 85 في المائة من إجمالي صافي ربح العام 2021 بأكمله.

ونجحت معظم القطاعات في تسجيل نمو قوي في صافي الأرباح خلال العام، وبصفة خاصة، شهد كل من قطاعي المرافق العامة والنقل قفزة ملحوظة في صافي الأرباح المسجلة في العام 2021 بعد معاناته من أداء دون المستوى خلال فترة الجائحة.

وعلى مستوى 21 قطاعاً، شهدت 4 قطاعات تراجع أرباحها على أساس سنوي، بينما سجلت البقية نمواً في الأرباح. أما على صعيد البورصات الخليجية، فكانت البورصة العمانية هي السوق الوحيدة التي شهدت تراجع صافي الأرباح الإجمالية للشركات المدرجة خلال السنة المالية 2021، بانخفاض بلغت نسبته 3.7 في المائة.

أما على صعيد قطاعات السوق، فوصلت ربحية قطاع البنوك الخليجية إلى أحد أعلى مستوياتها المسجلة على أساس سنوي في العام 2021، إذ ارتفعت بنسبة 52.9 في المائة لتصل إلى 35.4 مليار دولار أميركي. إلا أن الأرباح ظلت أقل من مستويات ما قبل الجائحة، التي بلغت 37.0 مليار دولار أميركي في العام 2019. وكانت الزيادة السنوية في العام 2021 واسعة النطاق وشملت كافة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تضاعفت أرباح البنوك الكويتية تقريباً لتصل إلى 2.9 مليار دولار أميركي. كما سجلت البنوك السعودية والإماراتية المدرجة نمواً جيداً في الأرباح بنسبة 59.2 في المائة و67.2 في المائة خلال العام. كما دفعت الأرباح المرتفعة العائد على حقوق المساهمين لقطاع البنوك الخليجية إلى أعلى مستوياته في سبع فترات ربع سنوية، بتسجيله لمعدل نمو بنسبة 10.4 في المائة بنهاية العام 2021، مقابل 9.6 في المائة في الربع الثالث من العام 2021 ونسبة 8.1 في المائة بنهاية العام 2020.

وبالنسبة للأداء على أساس ربع سنوي، ارتفع صافي الربح في الربع الرابع من العام 2021 بنسبة 102.5 في المائة على أساس سنوي إلى 50.6 مليار دولار أميركي، مقابل 25 مليار دولار أميركي في الربع الرابع من العام 2020. من حيث الأداء مقارنة بالربع السابق، انخفضت الأرباح بنسبة 9 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام 2021.

وكان أداء الأرباح مقارنة بالعام الماضي إيجابياً بصفة عامة، بتسجيل نمو بنسبة 102.5 في المائة في الربع الرابع من العام 2021، مع تسجيل بعض القطاعات الرئيسية ذات رؤوس الأموال الكبرى في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي لنمو حاد.

وسجلت الشركات السعودية أكبر زيادة مطلقة في الأرباح التي ارتفعت بمقدار 19.9 مليار دولار أميركي، أو ما يعادل نسبة 102.9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 39.1 مليار دولار أميركي في الربع الرابع من العام 2021. وباستثناء صافي الربح ربع السنوي لأرامكو السعودية الذي ارتفع بنسبة 125.5 في المائة على أساس سنوي، تراجع إجمالي أرباح الشركات السعودية المدرجة في البورصة بوتيرة أقل بكثير بلغت 46.3 في المائة على أساس سنوي.

67% نمو أرباح شركات سوق أبوظبي

شهدت الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نمو صافي أرباحها بنسبة 67 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2021، والتي وصلت إلى 5.1 مليار دولار أميركي مقابل 3.1 مليار دولار أميركي في الربع الرابع من العام 2020، مما يؤكد أداءً رائعاً على صعيد الأرباح وإدراج العديد من الأسهم في البورصة. وسجلت أكبر خمسة قطاعات من حيث القيمة السوقية على مستوى البورصة نمو صافي أرباح الربع الرابع من العام 2021.

وارتفعت أرباح قطاع البنوك في الربع الرابع من العام 2021 بنسبة 52.3 لتصل إلى 1.7 مليار دولار أميركي، مقابل 1.1 مليار دولار أميركي في الربع الرابع من العام 2020. وتبعه قطاع الاتصالات كثاني أكبر مساهم في الأرباح المطلقة على مستوى البورصة بنمو بلغت نسبته 10.6 في المائة في الربع الرابع من العام 2021 لتصل إلى 591.1 مليون دولار أميركي، مقابل 534.2 مليون دولار أميركي في الربع الرابع من العام 2020. إلا أن قطاع النقل سجل أكبر نسبة زيادة وأكبر نمو في أرباح الربع الرابع من العام 2021 من حيث القيمة المطلقة على مستوى البورصة. وبلغت أرباح الربع الرابع من العام 2021 لهذا القطاع الذي يضم ثلاث شركات، بما في ذلك سهم مجموعة أبوظبي للموانئ الذي أدرج مؤخراً، 69.6 مليون دولار أميركي مقابل خسارة قدرها 65.9 مليون دولار أميركي في الربع الرابع من العام 2020.

أما بالنسبة لأرباح السنة المالية 2021، فسجلت الشركات المدرجة في أبوظبي زيادة قوية في إجمالي صافي الربح بنمو بلغت بنسبته 76 في المائة لتصل إلى 17.6 مليار دولار أميركي، مقابل 10.0 مليار دولار أميركي في العام 2020. ويعزى هذا الارتفاع إلى انتعاش الاقتصاد الإماراتي من التداعيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 في العام 2020.

وارتفع صافي ربح السنة المالية 2021 لقطاع البنوك، والذي يعد أكبر قطاع على مستوى البورصة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 31.3 في المائة ليصل إلى 5.3 مليار دولار أميركي، مقابل 4.1 مليار دولار أميركي في السنة المالية 2020. وسجلت 9 بنوك من أصل 11 بنكاً نمواً في صافي الربح في السنة المالية 2021. وبالانتقال إلى قطاع الاتصالات، تحسن صافي ربح مجموعة الإمارات للاتصالات للسنة المالية 2021 بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى 2.6 مليار دولار أميركي، مقابل 2.5 مليار دولار أميركي في السنة المالية 2020. ويعزى تحسن الأرباح إلى نمو وتوسع قاعدة مشتركي الاتصالات، إلى جانب ارتفاع الإيرادات.

سوق دبي المالي

عادت أرباح الشركات المدرجة في بورصة دبي للتحسن مرة أخرى، ووصل صافي الربح إلى 1.9 مليار دولار أميركي في الربع الرابع من العام 2021، مقابل خسارة قدرها 57.4 مليون دولار أميركي في الربع الرابع من العام 2020. وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كانت دبي هي البورصة الوحيدة التي تعافت من التراجع الذي سجلته على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام 2020. وسجلت ثلاثة من أكبر خمسة قطاعات من حيث القيمة السوقية على مستوى البورصة نمواً في صافي الربح خلال الربع الرابع من العام 2021 بما في ذلك قطاع البنوك، أكبر قطاعات البورصة من حيث القيمة السوقية. وبلغ صافي ربح قطاع البنوك 1.2 مليار دولار أميركي عن فترة الربع الرابع من العام 2021، مقابل خسارة قدرها 135.4 مليون دولار أميركي في الربع الرابع من العام 2020. وسجل اثنان فقط من أصل سبعة بنوك مدرجة ضمن القطاع خسائر خلال الربع. ونجح بنك المشرق في العودة مجدداً لتسجيل أرباح، محققاً 200.7 مليون دولار أميركي في الربع الرابع من العام 2021، مقابل خسارة قدرها 443.7 مليون دولار أميركي في الربع الرابع من العام 2021. ويعود الفضل في استعادة البنك لأدائه الجيد وتحقيق أرباح إلى نمو صافي إيرادات الفائدة وإيرادات التمويل الإسلامي، إلى جانب ارتفاع الرسوم والعمولات، إلا أن بنك الإمارات دبي الوطني أعلن عن تحقيق أكبر صافي ربح في الربع الرابع من العام 2021 على مستوى البنوك، بوصول أرباح البنك إلى 547.8 مليون دولار أميركي مقابل 313.4 مليون دولار أميركي. وأدى الأداء التشغيلي القوي للبنك والطلب القوي على تمويل التجزئة إلى زيادة أرباحه.