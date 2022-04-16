أسهم الإمارات جاذبة للأجانب مع تحسن النمو الاقتصادي

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تمكنت أسواق الأسهم الإماراتية من التحليق إلى مستويات قياسية خلال الأسبوعين الأخيرين بفضل الثقة الكبيرة التي تعززت بأداء الاقتصاد الوطني، ورفع التوقعات لمستويات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022.

ورغم أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار العديد من الأسهم المدرجة فتح شهية المستثمرين والمضاربين، لجني أرباح سريعة، خاصة مع نهاية الربع الأول من 2022، إلا أن الأسعار تماسكت قريبة من مستوياتها الأعلى وظلت جاذبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي طويل الأجل.

وقفزت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوقي المال الإماراتيين إلى 2.507 تريليون درهم خلال الأسبوع الماضي الذي شهد إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي بقيمة سوقية وصلت إلى 144 مليار درهم، في سوق دبي المالي.

وارتفعت قيمة التداولات الإجمالية في أسواق المال المحلية إلى 12.6 مليار درهم، خلال الجلسات الخمس، مقسمة على 8.3 مليار درهم في سوق العاصمة أبوظبي و4.3 مليار درهم في سوق دبي المالي.

سوق أبوظبي

واستمر المستثمرون الأجانب بضخ رؤوس أموال جديدة في أسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت قيمتها 595.5 مليار درهم (صافي شراء) خلال الأسبوع الماضي.

وبلغت حصيلة استثمارات العرب الإجمالية خلال الأسبوع الماضي، نحو 13.3 مليون درهم، (صافي بيع) وبلغت محصلة استثمارات الخليجيين (5.9) مليون درهم محصلة بيع أيضاً، لكن استثمارات الأجانب من غير العرب والخليجيين بلغت 615 مليون درهم (صافي شراء).

وخيمت عمليات جني أرباح على التداولات في سوق العاصمة أبوظبي خلال الأسبوع الماضي، دفعت المؤشر العام للسوق للانخفاض، لاسيما بعد أن سجلت بعض الأسهم ارتفاعاً غير مسبوق ومستويات تاريخية لأسعارها، حولتها إلى فرصة للمضاربين الباحثين عن الربح السريع.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.22% ليغلق على مستوى 9970.1 نقطة، بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة مع 10093.5 نقطة مستوى إغلاقه بنهاية تداولات الأسبوع الأسبق.

وواجه المؤشر العام للسوق ضغوطاً من قطاعي «الاتصالات» و«المالي» اللذين تراجعا نتيجة عمليات جني أرباح على أسهم الشركات القيادية فيهما، بعد أن سجلت تلك الشركات مستويات قياسية في أسعارها السوقية خلال الأسبوع الماضي، جعلتها مغرية للبيع من قبل المضاربين والمستثمرين قصيري الأجل.

وانخفض مؤشر القطاع المالي 1.9% فيما انخفض مؤشر قطاع الاتصالات 2.03% خلال الجلسات الخمس الماضية.

سوق دبي

وبلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي نحو 4.34 مليار درهم خلال الجلسات الخمس، وارتفعت القيمة السوقية إلى 585.6 مليار درهم.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع نحو 1.889 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 43.58% من إجمالي قيمة المشتريات.

كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 2.191 مليار درهم لتشكل ما نسبته 50.54% من إجمالي قيمة المبيعات

ونتيجة لذلك، فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 301.94 مليون درهم، كمحصلة بيع من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 1.819 مليار درهم لتشكل ما نسبته 41.97 من إجمالي قيمة التداول.

وفي المقابل، بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة حوالي 2.284 مليار درهم لتشكل ما نسبته 52.69% من إجمالي قيمة التداول.

ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 465.06 مليون درهم، كمحصلة بيع.