20 مساراً لريادة الإمارات عالمياً في التحول الرقمي

يوسف العربي (أبوظبي)

تمضي هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في 20 مساراً متوازياً للحفاظ على ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً في مجال الحكومة الرقمية.

وتضم تلك المسارات الهوية الرقمية، بما فيها التوقيع الرقمي والختم الرقمي ومنصة التحقق الرقمي ومنصة الثقة الرقمية، والرابط الحكومي للخدمات، ومنصة 171 لإدارة خدمات المتعاملين، والأكاديمية الافتراضية، ومركز إبداع الحكومة الرقمية، ومخيم هيئة تنظيم الاتصالات للابتكار، وهاكاثون الإمارات، والسوق الافتراضي لوجهات البرمجيات.

وتشمل هذه المسارات أيضاً الشبكة الاتحادية، والرابط الحكومي للخدمات «GSB»، والمنصة الوطنية لإدارة علاقات المتعاملين، وتقييم التحول الرقمي، ومختبر تجربة المستخدم، ومنصة الديرة لمراقبة الأداء، ومنصة قياس.

الهوية الرقمية

وتعد الهوية الرقمية منصة وطنية رقمية تتيح للمواطنين والمقيمين والزوار الوصول إلى خدمات الحكومة باستخدام وسيلة تعريف رقمية موحدة هي الهوية الرقمية. وتسمح لمستخدميها بإجراء المعاملات مع القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء، باستخدام هوية رقمية واحدة وآمنة، وتوفير خاصية التوقيع والختم الرقمي وطلب ومشاركة الوثائق الرسمية.

التوقيع الرقمي والختم الرقمي

يتوفر التوقيع الرقمي والختم الرقمي ضمن الهوية الرقمية وفقاً لأحدث التقنيات وأكثرها دقة، واستناداً إلى البيانات الرسمية لتقديم الموافقات والقبول واعتماد سلامة المحتوى للمعاملات الرقمية، ويوفر التوقيع الرقمي مستوى عالياً من الثقة والأمان، والربط مع هوية الشخص والثقة واعتماد سلامة المحتوى والتوقيع المعتمد.

منصة التحقق الرقمي

منصة التحقق الرقمي منصة رقمية تمكن المستخدم من التحقق الفوري من مصدر «المستند الرقمي الموثوق»، بالإضافة إلى مصداقية صلاحية وصحة المستند من المصدر. وتتمتع المنصة بثمانية شركاء وتشمل 18 نوع مستند موثوق، ونحو 1.032 مليون مستند رقمي موثوق صادر، و11.7 مستند رقمي موثوق محقق.

منصة الثقة الرقمية

وتسمح منصة الثقة الرقمية للجهات الحكومية والخاصة بإصدار وتصديق المستندات الرقمية للأفراد والشركات، وتمكن الجهات الخدمية من التحقق من مصداقية المستندات بشكل فوري من دون الحاجة إلى المستند الرقمي أو طلب نسخة طبق الأصل. وضمت منصة الثقة الرقمية 3.159 ألف مشاركة، ونحو 706.313 ألف وثيقة رقمية، و1.2 مليون مستخدم، و1.5 مليون معاملة.

الرابط الحكومي للخدمات

وتضم حالياً 151جهة حكومية، و341 خدمة، و513.4 مليون عملية تبادل للبيانات، فيما تبلغ نسبة الاستخدام 85%.

متجر الخدمات الرقمية

وهو منصة تربط الجهات والمؤسسات الحكومية مع مقدمي الخدمة في القطاع الخاص، ممن يوفرون أنظمة وحلولاً تقنية أثبتت فعاليتها من خلال التجربة، وبذلك تقوم بالحد من الوقت، والجهد المهدر في بناء واختبار حلول جديدة أو حلول أقل كفاءة. ويوجد بالمتجر 169 مزود خدمة و11 منتجاً.

منصة 171 لإدارة خدمات المتعاملين

وهو مركز اتصال وطني يقوم بتقديم الخدمات لجميع المتعاملين من المواطنين والمقيمين.

حيث يوفر العديد من القنوات للتعامل مع الجمهور وتقديم الخدمات له. ويجري حالياً تطوير قاعدة وطنية لإدارة علاقات المتعاملين، لزيادة وصول الحكومة للمعلومات المركزية عما يفضله المواطنون والمقيمون وشكاويهم والمعلومات السابقة الكاملة عن تفاعلاتهم. ويشارك بالمنصة 35 جهة، فيما استقبلت 96 ألف شكوى خلال 2021، فيما بلغ عدد العملاء المسجلين نحو 105.387 ألف متعامل، مع نسبة رضا بلغت 95%.

الأكاديمية الافتراضية

منصة تدريب رقمية أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لتقديم مختلف البرامج التدريبية في مختلف المجالات التي تتصل بمهارات المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، والثورة الصناعية الرابعة، والتحول الرقمي.

تم إنشاء الأكاديمية الرقمية لمساعدة الموظفين الحكوميين وأفراد المجتمع في اكتساب المعارف والمهارات التي يحتاجونها في العصر الرقمي.

مركز إبداع الحكومة الرقمية

مركز أنشأته هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية بهدف تطوير برامج بناء قدرات رقمية لتعزيز التحول الرقمي، كما يهدف لخلق شراكات فاعلة مع القطاع الخاص بهدف تطويع التقنيات الحديثة وإجراء الأبحاث والدراسات لتحسين الخدمات.

وضم مركز الإبداع 100 ألف شخص حصلوا على التدريب من خلال المركز من 120 دولة.

مخيم هيئة تنظيم الاتصالات للابتكار

مخيم سنوي أطلقته هيئة تنظيم الاتصالات لتعزيز مهارات النشء وبناء الشغف بالمهارات التقنية العملية لدى الأجيال الناشئة وتزويدهم بملكات التفكير النقدي، والاستخدام الآمن للتقنية والتواصل الاجتماعي، والإبداع في صناعة المستقبل.

ويوجد 15 ألف طالب وطالبة حصلوا على تدريبات تقنية وألف روبوت تمكن الطلاب من تركيبها، وبرمجتها من خلال المختبرات المنزلية.

هاكاثون الإمارات النسخة الرابعة

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية هاكاثون الإمارات للمرة الأولى في 2018، ومنذ ذلك الوقت أصبح حدثاً سنوياً للتنافس الإبداعي على تطوير الحلول والمشاريع الرقمية استناداً إلى تحليل البيانات المفتوحة. وشمل 8.556 متسابقاً و373 فكرة و2.610 ألف منظومة بيانات استخدمت في التحليل

السوق الافتراضي لوجهات البرمجيات

منصة حكومية تمكّن القطاع الخاص في دولة الإمارات من تقديم خدمات للمواطنين والمقيمين في الدولة بسلاسة من خلال واجهات برمجة التطبيقات لحكومة دولة الإمارات. والسوق الافتراضي لواجهات البرمجيات، هو أحد مبادرات مكتب رئاسة مجلس الوزراء في دولة الإمارات.

وتساعد المنصة القطاع الخاص على التطور باستخدام واجهات برمجة التطبيقات المختلفة التي يمكن عبرها الوصول إلى مجموعة من الخدمات الحكومية.

وتسمح المنصة بالاستكشاف والمحاولة والدمج لاحقاً مع واجهات برمجة التطبيقات الحكومي وتشمل المزايا التحول الرقمي للقطاع الخاص، والربط والتكامل مع واجهات برمجة التطبيقات الحكومية لتعزيز كفاءة الخدمات وتجربة المتعامل.

الشبكة الاتحادية

توفر الشبكة الإلكترونية الاتحادية بنية تحتية رقمية مشتركة لكافة الجهات الحكومية في دولة الإمارات. وهي تتيح للجهات الحكومية وصولاً آمناً وسهلاً، إضافة إلى طيف واسع من الخدمات الحاسوبية. ويبلغ عدد الجهات المستفيدة 101 عدد الجهات المستفيدة من خدمات الشبكة، منها جهات حكومية وخاصة.



الرابط الحكومي للخدمات «GSB»

الرابط الحكومي للخدمات عبارة عن منصة توفر خاصية التكامل بين مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من أجل تبادل البيانات والمعلومات فيما بينها.

ويضم الرابط الحكومي 151 جهة حكومية، و341 خدمة فريدة، و513.4 مليون عملية تبادل للبيانات، و700 مليون درهم حجم الوفر المالي ومليون 475 معاملة.

المنصة الوطنية لإدارة علاقات المتعاملين

مشروع وطني يندرج ضمن خريطة طريق الحكومة الرقمية، وهو يوفر منصة موحدة متكاملة لإدارة الشكاوى، والاستعلامات، الاقتراحات من خلال قنوات متعددة تستخدمها الجهات الحكومية الاتحادية كافة.

وتختص المنصة بتلقي الاقتراحات والشكاوى والاستعلامات، ونفذت 212.013 معاملة عبر 33 جهة مشاركة، وضمت 4 أنواع من الخدمات

تقييم التحول الرقمي

تعد هذه المؤشرات ركناً مهماً من جهود الحكومة الرقمية والمنهجية الشاملة التي تطبقها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى التحول الرقمي للخدمات الحكومية وتعزيز أسلوب الحياة الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة.

مختبر المستخدم

مختبر تجربة المستخدم هو الأول من نوعه في حكومة دولة الإمارات،

ويهدف لتطوير الحضور الرقمي للجهات الحكومية على شبكة الإنترنت والهواتف الذكية وأكشاك الخدمة.

يتم في هذا المختبر تطبيق أحدث الأساليب العالمية لضمان انسجام المواقع والتطبيقات مع معايير الاستخدام وتوقعات المستخدمين وفق أعلى معايير الاستخدامية.

وشارك بالمختبر 42 جهة حكومية، فيما استكمل 73 دراسة.

منصة الديرة لمراقبة الأداء

منصة ذكية تم تطويرها بهدف المساعدة في إدارة ومتابعة الخطط التشغيلية للفرق التنفيذية لتسريع الإنجازات على المستوى الوطني، وهي توفر منصة مركزية تساعد صناع القرارات على معرفة ومتابعة مدى التقدم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية.

منصة قياس

أداة تم تطويرها لتقييم مستوى التحول الرقمي للخدمات الحكومية المقدمة لجمهور المتعاملين. وهي تساعد في قياس التزام الجهات الحكومية الاتحادية بمعايير الحكومة الرقمية ويوجد 1.681 خدمة يتم قياسها من 36 جهة حكومية مع وجود 6 مؤشرات تم قياسها وبلغ 98% مستوى توفر الخدمات ذات الأولوية، و85% مستوى جودة المواقع الاتحادية.