«ديوا» تحصد 59 جائزة محلية وعالمية

دبي (الاتحاد)

واصلت هيئة كهرباء ومياه دبي مسيرة تميزها وريادتها العالمية خلال العام 2021، وعززت مكانتها بوصفها واحدة من أكثر المؤسسات الخدماتية تميزاً في العالم في جميع المجالات، وحصدت 59 جائزة محلية وإقليمية وعالمية مرموقة، كما سجلت رقمين قياسيين عالميين في موسوعة غينيس.

ومن أبرز النجاحات التي حققتها الهيئة، تكريمها بجائزة الشيخ خليفة للامتياز في فئة النخبة المتميزة عام 2021 وحققت الهيئة درجة 850 في التقييم وهي أعلى درجة في تاريخ الجائزة منذ إطلاقها عام 1999، متفوقة على أكثر من 200 مؤسسة محلية وإقليمية رائدة شاركت في هذه الدورة.

كما كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهيئة بخمس جوائز ضمن جوائز دبي للتميز الحكومي 2021، أبرزها جائزة النخبة، والتي تمنح للجهات التي تحقق 600 نقطة أو أكثر.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن فخره واعتزازه بالإنجازات التي تحققها الهيئة، مؤكداً أن نجاحات الهيئة تأتي ثمرة عملها برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الهادفة إلى جعل حكومة دولة الإمارات من أفضل الحكومات على مستوى العالم، ودولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها عام 2071.

وسجلت الهيئة خلال العام 2021 رقمين قياسيين عالميين في موسوعة غينيس، وذلك عن أكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي في موقع واحد وبقدرة 9547 ميجاوات من الكهرباء، في مجمّع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، وعن أول مختبر بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى العالم، وذلك عن مختبر الروبوتات والطائرات المسيرة (الدرون) في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة، ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وتسعى الهيئة لتسجيل رقمين قياسيين جديدين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية عن أعلى برج شمسي في العالم بارتفاع 262.44 متراً، وأكبر محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 700 ميجاوات، ضمن المرحلة الرابعة من المجمّع.