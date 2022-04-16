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ارتفاع أسعار الوقود يضر بمصايد الأسماك في ألمانيا
زيادة وقود الديزل البحري تحدٍ جديد يواجه المصائد (أرشيفية)
17 ابريل 2022 02:07

برلين (د ب أ) 

تتعرض مصايد الأسماك الألمانية في بحر الشمال وبحر البلطيق لضغوط بسبب الأسعار المرتفعة لوقود الديزل البحري.
ولا يتوقع الاتحاد الألماني لمصايد الأسماك تحسناً يلوح في الأفق. وقال الأمين العام للاتحاد، بيتر بريكلينج، إن كل الشركات تقدر بالكاد حالياً على تغطية تكاليفها. ولم يتمكن بريكلينج من تحديد رقم لعدد الشركات التي توقفت عن الإبحار.
وبصرف النظر عن حالات الإعسار، ذكر بريكلينج أن هناك العديد من الشركات التي تراجعت مدخراتها، موضحاً أن بعض الشركات ألغت سياسات التأمين على الحياة التي تهدف إلى توفير معاشاتهم التقاعدية واستثمار الأموال في شركاتهم. وأشار بريكلينج إلى أن المساعدة من الاتحاد الأوروبي تلوح في الأفق، حيث يضع الاتحاد الإطار القانوني اللازم لتقديم الدعم الطارئ للقطاع.
ومن المنتظر أن توافق الحكومة الألمانية على ما يصل إلى 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) كمساعدات للقطاع بحلول نهاية هذا الشهر. وارتفعت أسعار الوقود في ألمانيا بشكل سريع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، بما في ذلك أسعار الديزل البحري الذي يباع من دون الرسوم والضرائب المطبقة على أنواع الوقود الأخرى. وبحسب الاتحاد، فقد زادت تكاليف الوقود في هذه الأثناء لأكثر من الضعف.

ألمانيا
بحر البلطيق
الأسماك
بحر الشمال
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