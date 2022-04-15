سلطان الجابر يبحث مع رئيس أذربيجان تعزيز العلاقات الثنائية

باكو (الاتحاد)

التقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع فخامة رئيس جمهورية اذربيجان إلهام علييف، في العاصمة باكو، ونقل معاليه في بداية الاجتماع تحيات قيادة دولة الإمارات إلى جمهورية أذربيجان الصديقة قيادةً وحكومةً وشعباً.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص الاستثمار والتعاون المشترك في مختلف المجالات التي تحقق المصالح والفوائد المشتركة للجانبين.

وأوضح معالي الدكتور سلطان الجابر، خلال لقائه مع فخامة الرئيس، أن توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تهدف إلى مد جسور التعاون والشراكة من خلال استكشاف فرص الاستثمار المشترك في عدد من المجالات الحيوية من ضمنها الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا والتجارة، وغيرها من المجالات الواعدة التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز العلاقات الاستراتيجية.

جانب من أحد الاجتماعات

وعلى هامش الزيارة، التقي معالي الدكتور سلطان الجابر مع معالي وبرويز شهبازوف، وزير الطاقة الاذربيجاني، كما التقى معاليه مع معالي ميكاييل جباروف، وزير الاقتصاد والاستثمار.