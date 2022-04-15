10 خدمات وتجارب للمسافرين قبل الإقلاع من مطار أبوظبي

رشا طبيله (أبوظبي)

قبل الإقلاع من مطار أبوظبي الدولي، يستطيع المسافر تجربة أو القيام بـ 10 خدمات وتجارب مميزة ومتنوعة يقدمها المطار لضمان قضاء وقت مريح وميسر وممتع قبل التوجه للطائرة.

يضم مطار أبوظبي الدولي الكثير من المرافق المناسبة لجميع فئات المسافرين من عائلات ورجال أعمال، كالمتاجر ومقاه ومطاعم ومرافق للاستجمام وأخرى للأطفال وخدمات متنوعة تخفف من أعباء السفر للمسافرين، وتقدم لهم تجارب مختلفة لهم ولعائلاتهم.

واستقبل مطار أبوظبي الدولي 5.26 مليون مسافر، خلال عام 2021، توسعت شبكات الخطوط الجوية في المطار الذي يخدم حالياً 103 وجهات، مقارنة بـ 75 وجهة في عام 2020.

ومن الأنشطة التي يوفرها المطار، تقديم خيارات متعددة من المتاجر والمطاعم التي تقدم مختلف المأكولات من حول العالم والوجبات السريعة، أما لعشاق القهوة، فيتوفر في مطار أبوظبي الدولي أكثر من 13 مقهى من السلاسل العالمية والمحلية.

ويأتي التسوق ليكون عنصراً رئيساً لرحلة المسافر، حيث يتيح المطار للمسافرين تجربة تسوق فريدة وممتعة لدى سوق أبوظبي الحرة، وبتشكيلات فريدة من الملابس والمجوهرات والعطور والهدايا.

ويقدم المطار خدمة الاتصال المجاني بالإنترنت «الواي فاي» لتتيح للمسافرين متابعة أعمالهم، كما توفر صالة «الظبي» أجواء هادئة لإنجاز الأعمال.

وللتخفيف من عناء السفر، يتيح المطار فرصة لمسافري الترانزيت الاسترخاء، والابتعاد عن التوتر قبل الإقلاع، وذلك في غرف الاستلقاء والنوم المتوفرة في مبنى المسافرين 3 بالقرب من منطقة السوق الحرة، إضافة إلى الخيارات التي يوفرها فندق المطار، ويقدم المطار مرافق خاصة للاستحمام وذلك في صالة «الظبي» حيث يتوفر في هذه الصالة كافة الخدمات التي يحتاجها المسافرون ممن يقضون ساعات طويلة في المطار، وتوفر صالة «الظبي» مساحات هادئة للاسترخاء أو للانتهاء من الأعمال.

وللأطفال، يضم المطار منطقتي ألعاب للمسافرين الصغار في صالة المسافرين 1 و3 كما يضم «الغرف الحسية» التي صممت خصيصاً لراحة الأطفال من ذوي الهمم خلال رحلتهم في المطار.

ولا تقتصر الخدمات التي يقدمها المطار على المرافق، بل يتيح أيضا إتمام المعاملات المالية بطريقة سهلة، حيث يتوفر في مطار أبوظبي الدولي 12 مكتب صرافة، و9 ماكينات صراف آلي لمختلف البنوك

ومع اهتمام المطار بصحة المسافرين، تقدم العيادة الطبية خدماتها على مدار 24 ساعة في منطقة الترانزيت لمبنى المسافرين رقم 1، كما يضم المطار فروعاً مختلفة من الصيدليات المحلية والدولية في مباني المسافرين الثلاثة.