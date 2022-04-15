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الاقتصادي
نوفاك: عدد من المشترين وافق على شراء الغاز بالروبل
وحدة للغاز تابعة لشركة جازبروم الروسية
15 ابريل 2022 17:57

 
موسكو (رويترز) - قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي اليوم الجمعة إن عددا من مشتري الغاز الروسي وافق على تغيير عملة السداد لتكون الروبل الروسي. وأضاف في تصريحات نشرتها مجلة خاصة بالوزارة "نتوقع اتخاذ مستوردين آخرين قرار (التحول إلى استخدام الروبل)". ولم يفصح عن هوية العملاء الذين تحولوا بالفعل لاستخدام الروبل. كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في الشهر الماضي إن مشتري الغاز الروسي من البلدان "غير الصديقة" عليهم السداد بالروبل، في خطوة رفضها الاتحاد الأوروبي بموجب نظام العقوبات التي يفرضها التكتل على موسكو. وحذر بوتين أوروبا من أنها تخاطر بقطع إمدادات الغاز إذا لم تدفع بالعملة الروسية إذ يريد الرد على العقوبات المفروضة بسبب ما تصفها روسيا بأنها "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا. وفي مارس اقترح على مشتري منتجات الطاقة الروسية فتح حسابات في بنك جازبروم حيث سيجري تحويل المدفوعات باليورو أو الدولار إلى الروبل. وقال وزير الاقتصاد الأرميني فاجان كروبيان في مقابلة مع مجموعة آر.بي.سي الإعلامية الروسية اليوم إن بلاد سددت عدة مدفوعات لشراء غاز طبيعي روسي بالروبل. وذكر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو يوم الاثنين أن المجر تعتزم دفع مقابل الغاز الروسي باليورو عبر بنك جازبروم.

العقوبات الغربية على روسيا
ألكسندر نوفاك
الروبل الروسي
الغاز الروسي
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