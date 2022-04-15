«نيكي» الياباني يتراجع متأثراً بانخفاض «وول ستريت»

طوكيو (رويترز) - تراجع المؤشر نيكي للأسهم اليابانية اليوم الجمعة متأثرا بانخفاض أسهم قطاع التكنولوجيا القيادية التي سارت على درب أداء ضعيف في وول ستريت مساء، لكن الخسائر كانت محدودة بعدما أعاد المستثمرون شراء الأسهم قبل عطلة طويلة في الخارج. وانخفض نيكي 0.29 بالمئة ليغلق عند 27093.19 نقطة، لكنه تخلى عن معظم خسائره، وارتفع على نحو وجيز في وقت سابق من الجلسة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.62 بالمئة إلى 1896.31 نقطة. وخلال الأسبوع تراجع نيكي 0.4 بالمئة في حين استقر المؤشر توبكس. وتصدرت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية الخسائر، إذ انخفض سهم طوكيو إلكترون 4.99 بالمئة في حين تراجع سهم أدفانتست 4.04 بالمئة. ونزل سهم مجموعة سوفت جروب 1.21 بالمئة، وانخفض سهم سوني جروب لصناعة الألعاب 2.52 بالمئة. وعلى الجانب الآخر قفز سهم فاست ريتيلينج مالكة متاجر الملابس يونيكلو 8.83 بالمئة ووفر أكبر دعم لنيكي حتى بعد إعلان الشركة تكبد خسارة كبيرة في الأرباح في الصين بسبب قيود مكافحة كوفيد-19.