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الاقتصادي
اليابان تُفرج عن 6 ملايين برميل نفط من الاحتياطيات
خزانات نفط في اليابان
15 ابريل 2022 16:28

طوكيو (رويترز) - قالت وزارة الصناعة اليابانية اليوم الجمعة إنها ستفرج عن ستة ملايين برميل من النفط من احتياطيات مملوكة ملكية خاصة، وذلك في إطار مساهمتها في جولة ثانية من عمليات السحب المنسقة من الاحتياطيات التي تقودها وكالة الطاقة الدولية لتهدئة أسعار الخام. وستفرج اليابان عن كمية النفط، والتي تعادل الاستهلاك المحلي لثلاثة أيام، من خلال السماح لشركات التكرير في البلاد بخفض مستوى المخزون الإلزامي في الاحتياطيات الخاصة ثلاثة أيام إلى 63 يوما من الطلب المحلي. وقالت اليابان هذا الشهر إنها ستفرج عن كمية غير مسبوقة من النفط تبلغ 15 مليون برميل من الاحتياطيات الوطنية في إطار الجولة الثانية من عمليات السحب المنسقة التي تقودها الوكالة. وذكر مسؤول في الوزارة أن التسعة ملايين برميل المتبقية سيتم الإفراج عنها من الاحتياطيات النفطية الحكومية، ومن المقرر اتخاذ قرارات لاحقا بشأن تفاصيل مثل الطريقة التي ستستخدم بها والتوقيت. بلغ احتياطي اليابان من النفط 470 مليون برميل بنهاية يناير وهو ما يعادل الاستهلاك المحلي لمدة 236 يوما، وهو يشمل الاحتياطيات الخاصة لدى المصافي المحلية وبرنامج تخزين مشترك للنفط الخام مع الدول المنتجة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت الدول الأعضاء في الوكالة على سحب 60 مليون برميل من النفط من المخزون، إضافة إلى سحب 180 مليون برميل أعلنت عنها واشنطن في أواخر مارس بهدف تهدئة الأسعار بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

الحرب في أوكرانيا
وكالة الطاقة الدولية
اليابان
النفط الروسي
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