وزير الاقتصاد الألماني يطالب المستخدمين بترشيد الطاقة

برلين (رويترز) - قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن على الألمان البدء في توفير استهلاك الطاقة الآن ليصبحوا أكثر استقلالاً عن الوقود الأحفوري الروسي، إذ يبحث البلد صاحب أكبر اقتصاد في أوروبا عن طرق لخفض واردات الغاز والنفط من روسيا ردا على الحرب في أوكرانيا. ومع تزايد عدد القتلى المدنيين في أوكرانيا من جراء الهجوم، تتعرض ألمانيا لضغوط لتحرير نفسها من الاعتماد على الغاز والنفط الروسيين، إذ يقول منتقدون إن إيراداتهما تزود موسكو بأموال ضرورية لشن الحرب. وقال هابيك إن ألمانيا يمكنها أن تصبح أقل اعتماداً على الواردات الروسية إذا قلل المواطنون من استهلاكهم للطاقة، مقترحاً استخدام القطارات أو ركوب الدراجات الهوائية بدلا من قيادة السيارات كلما تسنى ذلك. وأضاف هابيك في مقابلة مع مجموعة فونكه الإعلامية «كل كيلومتر لا تقطعونه بالسيارة يسهم في تسهيل الابتعاد عن إمدادات الطاقة الروسية.. كما أننا نحمي بذلك المناخ أيضاً». وأردف قائلاً إن من الممكن خفض عشرة بالمئة من استهلاك الفرد للطاقة وإن بمقدور أرباب العمل المساهمة من خلال منح الموظفين خيار العمل من المنزل كلما كان ذلك ممكنا. وقال «كلما أمكن، يمكن للمرء أن يعمل من المنزل ليوم أو يومين في الأسبوع... على أساس تطوعي في البداية».