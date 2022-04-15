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7.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
7.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
15 ابريل 2022 15:00

دبي (الاتحاد)

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، خلال الأسبوع الحالي أكثر من 7.8 مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 1558 مبايعة بقيمة 4.45 مليار درهم، منها 246 مبايعة أراض بقيمة 1.49 مليار درهم، و1312 مبايعة شقق وفلل بقيمة 2.96 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 180 مليون درهم في منطقة رأس الخور الصناعية الأولى، تليها مبايعة بقيمة 153 مليون درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم في منطقة اليفرة 3. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 147 مبايعة بقيمة 351 مليون درهم، تلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 95 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 260 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة جزيرة 2. وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 116 مبايعة بقيمة 141 مليون درهم، تلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 110 مبايعات بقيمة 332 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 103 مبايعات بقيمة 282 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.87 مليار درهم، منها 66 رهن أراض بقيمة 1.07 مليار درهم و264 رهن فلل وشقق بقيمة 1.8 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 918 مليون درهم، وأخرى في منطقة مردف بقيمة 460 مليون درهم. فيما تم تسجيل 80 هبة بقيمة 497.69 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 234 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 50 مليون درهم.
 

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