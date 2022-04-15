«سفين فيدرز» تبرم اتفاقية لتعزيز خدمات الشحن بين الفجيرة وبنغلاديش



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم، أن سفين فيدرز، ذراع عمليات الشحن البحري التابعة لها، أبرمت اتفاقية طويلة الأمد مع شركة سيف باور تيك المحدودة والمدرجة في بنغلاديش والتي تغطي أنشطتها مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية والهندسة المدنية وقطاعات الطاقة.

وتنص الاتفاقية على تعاون الجانبين في مجال خدمات شحن البضائع بين الفجيرة وبنغلاديش لمدة 15 عاماً، حيث ستقوم سفين فيدرز بتوفير ثمان ناقلات بضائع سائبة من فئة «سوبراماكس» ذات حمولة تبلغ 55,000 طن لشركة سيف باور تيك وفق عقود تأجير سفن بضائع الشحن لتسهيل وتيسير التجارة البحرية.

كما سيقوم الجانبان بإدارة وتشغيل خدمات شحن البضائع السائبة، وتشمل مجالات التعاون المحتملة الأخرى بين الجانبين تأجير رصيف بحري وعبّارات لتطوير وتحسين عمليات نقل البضائع، وتبني حلول التخزين المتطورة التي توفرها مجموعة موانئ أبوظبي.وبالإضافة إلى تيسير حركة البضائع العامة والصلبة بين ميناء الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمرافق المينائية في كل من شيتاغونغ ومونغلا في بنغلاديش، فإن خدمات البضائع السائبة الجديدة تشمل عمليات نقل البضائع إلى شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا وغيرها من الوجهات العالمية.

كما تغطي الاتفاقية أيضاً عدداً من مجالات التعاون المستقبلي التي سيقوم فيها الجانبان بتطوير بنى تحتية ومشاريع بحرية في كل من بنغلاديش ودولة الإمارات العربية المتحدة والاستثمار فيها.

وقال الكابتن مكتوم الحوقاني، الرئيس التنفيذي - القطاع البحري، مجموعة موانئ أبوظبي: «يوفر تعاوننا مع شركة سيف باور تيك للمتعاملين خدمات جديدة تتسم بالسرعة في الإنجاز والتكلفة المنخفضة، وتلبي احتياجاتهم المتعلقة بشحن البضائع السائبة الجافة، كما يؤثر إيجاباً وبصورة ملموسة على التجارة البحرية في جميع القطاعات التي نعمل بها».

وأضاف: «إن الخبرات الواسعة التي تتمتع بها سفين فيدرز بوصفها مزوداً رائداً لخدمات النقل البحري، والقدرات المتطورة لأسطولها، تتيح لشركة سيف باور تيك تسريع التبادل التجاري لمواد البناء الجافة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبنغلاديش، وللبضائع الجافة الأخرى مع الأسواق الرئيسة في المنطقة وخارجها.»

وبدوره أشار الكابتن عمار مبارك الشيبة، الرئيس التنفيذي لشركة سفين فيدرز، والرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة تشغيل الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي، إلى أهمية هذه الاتفاقية التي تؤسس لتعاون جديد بين مجموعة موانئ أبوظبي وإحدى الشركات الرائدة في تزويد الخدمات اللوجستية في بنغلادش. وقال: «يسهم هذا التعاون في تسهيل عمليات التجارة البحرية بين دولة الإمارات العربية وبنغلادش وتعزيز الروابط التجارية بين موانئ البلدين».

وأضاف: «بالإضافة إلى دورها في تعزيز التعاون التجاري بين الدولتين، تسهم الاتفاقية الموقعة مع شركة سيف باور تيك في توفير فرص جديدة لتطوير خدمات الشحن البحري المقدمة للمتعاملين في مناطق شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا، والعديد من الوجهات العالمية الرئيسية الأخرى.»

من جانبه قال ترافدار محمد روح الأمين، المدير العام لشركة سيف باور تيك: «نحن مسرورون لإطلاق هذه الشراكة مع سفين فيدرز التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي والتي ستسهم في تحسين قدراتنا بصفتنا المشغل الوحيد للمحطات البحرية في بنغلاديش، بما يضمن تعزيز الحركة الدولية للبضائع الجافة».

وأضاف: «إن ناقلات البضائع السائبة ذات حمولة 55,000 طن التي ستقدمها سفين فيدرز لنا وفق عقود تأجير مخصصة، ستساعد بالتأكيد في تحقيق عائدات ملموسة وفوائد كبيرة لمتعاملينا».

وتم تأسيس شركة سفين فيدرز في عام 2020، كمزود لخدمات خدمات إعادة الشحن البحري ضمن مجموعة موانئ أبوظبي بهدف تعزيز الخدمات البحرية في الإمارات والمنطقة عبر توفير خدمات إعادة شحن تربط إمارة أبوظبي مع الموانئ التي تدعم الحركة التجارية في الإمارات العربية المتحدة والمناطق المجاورة في الخليج العربي وشبه القارة الهندية.

وتقدم الشركة حالياً مجموعة واسعة من الخدمات الفريدة والمتكاملة إلى العديد من شركات الشحن والمتعاملين في المنطقة وتسهل عملية تبادل حاويات الشحن بين سفن الحاويات الكبيرة وأسطول الشركة الذي يخدم موانئ إقليمية رئيسة في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعمان والبحرين والعراق، بالإضافة إلى الباكستان والهند.