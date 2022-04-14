الأجانب يواصلون الشراء في الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ضخ المستثمرون الأجانب 130 مليون درهم (صافي شراء) استثمارات جديدة في أسواق الأسهم الإماراتية خلال جلسة تداولات اليوم التي بلغت قيمة تداولاتها الإجمالية نحو 2.1 مليار درهم، ما يعتبر مؤشراً على زيادة جاذبية أسواق المال المحلية للاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين بأداء الاقتصاد الوطني.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، دفعت عمليات جني أرباح على الأسهم القيادية المؤشر العام للانخفاض إلى ما دون العشرة آلاف نقطة، ليسجل 9947.7 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 1.406% وسط تداولات بلغت قيمتها 1.46 تريليون درهم.

واستقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي عند مستوى 1.906 تريليون درهم.

وجاء الانخفاض نتيجة تراجع أسعار شركات ثقيلة في وزنها الترجيحي في المؤشر العام للسوق، حيث انخفض سعر سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 3.25% ليستقر على مستوى 22.64 درهم، وشركة ألفا ظبي القابضة بنسبة 0.37% عند سعر الإغلاق البالغ 26.90 درهم، وانخفض أيضاً سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 0.05% عند سعر 203.90 درهم للسهم.

وتراجع سهم الدار العقارية بنسبة 0.96% ليستقر عند مستوى 5.15 درهم.

وفي المقابل، استمرت عمليات تجميع على عدد من الأسهم الأخرى التي ظلت تسجل ارتفاعاً بالحد الأقصى المسموح به منذ عدة جلسات، ومنها شركة ريسبونس بلس القابضة التي ارتفع سعر سهمها 15% ليبلغ 11.04 درهم، وسط تداولات بلغت 9.6 مليون درهم، ثم سهم شركة إيزي ليز الذي ارتفع أيضاً بنسبة 12.71% ليبلغ 56.75 درهم وسط تداولات بلغت 12.3 مليون درهم. كما ارتفع سعر سهم كيو القابضة بنسبة 8.62% عند سعر الإغلاق البالغ 4.79 درهم وسط تداولات بلغت قيمتها 55.5 مليون درهم.

إلى ذلك، استمر المستثمرون الأجانب بضخ مزيد من رؤوس الأموال في الشركات المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي، حيث بلغت محصلة تداولاتهم خلال جلسة اليوم نحو 121 مليون درهم صافي شراء.

كما أن المؤسسات والمحافظ الاستثمارية المؤسساتية تابعت الشراء، حيث أظهرت محصلة تداولاتها خلال جلسة اليوم أنها ضخت 28.5 مليون درهم (صافي شراء) جديدة للاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي.

وفي سوق دبي المالي، تمكن المؤشر العام من التماسك ليغلق في المنطقة «الخضراء» عند مستوى 3585 نقطة تقريباً، بارتفاع نسبته 0.07%، وسط تداولات بلغت قيمتها 665 مليون درهم.

وتلقى السوق دعماً من ارتفاع أسعار سهمين ثقيلين، هما إعمار العقارية بنسبة 1.50% عند مستوى الإغلاق البالغ 6.09 درهم، وكذلك سهم بنك دبي الإسلامي بارتفاع 1.45% عند سعر الإغلاق البالغ 6.29 درهم.

وشهدت الجلسة جني أرباح على عدد من الأسهم التي أغلقت منخفضة، ومنها سهم ديوا الذي تراجع 1.77% عند سعر 2.76 درهم، وسهم سوق دبي المالي الذي انخفض 3.35% عند سعر الإغلاق البالغ 2.59 درهم.

كما تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.66% عند مستوى الإغلاق 14.80 درهم للسهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم 284 مليون درهم لتشكل ما نسبته 42.709% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 275.7 درهم لتشكل ما نسبته 41.459% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 8.3 مليون درهم كمحصلة شراء.