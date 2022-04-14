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الاقتصادي
محمد الظاهري رئيساً تنفيذياً لـ«أبوظبي للاستثمار»
محمد الظاهري
15 ابريل 2022 02:24

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، تعيين محمد علي الظاهري رئيساً تنفيذياً جديداً لمجلس أبوظبي للاستثمار، إحدى الجهات الاستثمارية التابعة لمجموعة مبادلة، خلفاً لعيسى السويدي الرئيس التنفيذي الحالي للمجلس، الذي طلب إحالته إلى التقاعد اعتباراً من شهر يونيو 2022. ويشغل محمد علي الظاهري حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجلس.
وتعليقاً على هذا، قال خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في مبادلة: «نيابةً عن مجلس إدارة مبادلة، أود أن أشكر عيسى السويدي على كافة الجهود التي بذلها خلال فترة عمله رئيساً تنفيذياً لمجلس أبوظبي للاستثمار، فقد خدم المجلس ومجموعة مبادلة بإخلاص وتفان، واستطاع خلال سنوات عمله التي امتدت قرابة الأربعة عقود، بناء سجل حافل بالإنجازات كواحد من أبرز المختصين والخبراء في مجال الاستثمار في أبوظبي. وأغتنم هذه المناسبة لأتمنى له كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته».
وكان السويدي الذي طلب إحالته للتقاعد بعد مسيرة حافلة بالعطاء امتدت 40 عاماً من العمل في كبرى المؤسسات المالية في أبوظبي، قد عمل مسؤولاً تنفيذياً في جهاز أبوظبي للاستثمار مدة 25 عاماً، انضم بعدها للعمل في مجلس أبوظبي للاستثمار عند تأسيسه عام 2007 وأصبح العضو المنتدب له في عام 2015.  

الإمارات
محمد الظاهري
شركة مبادلة للاستثمار
أبوظبي
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