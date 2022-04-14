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الاقتصادي
أوبك: ثقة إيجابية تجاه أداء الاقتصاد الإماراتي
أوبك: ثقة إيجابية تجاه أداء الاقتصاد الإماراتي
15 ابريل 2022 02:25

أبوظبي (وام) 

أكد التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» لشهر أبريل، استمرارية الثقة الإيجابية تجاه أداء الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، مشيراً إلى وجود مستويات نمو للمجالات الاقتصادية بصورة عامة.
وأوضح التقرير، أن البيانات الأخيرة أشارت إلى استقرار مؤشر مديري المشتريات في الدولة عند مستوى 54.8 نقطة لشهر مارس الماضي.
ولفت التقرير، إلى توسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.8% خلال العام الماضي، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. وكانت «أوبك» قد توقعت خلال الشهر الماضي، تسارع النمو الاقتصادي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، لعوامل منها تحسّن قطاع السياحة ورفع مستويات الدعم الحكومي، وللسياسات المالية القوية تجاه القطاع الخاص، إضافة إلى تعافي قطاع الخدمات بعد التحديات الناجمة عن جائحة «كوفيد ـ 19».

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