اليوم 07:12
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
مراجعة رسوم التصديقات المقدمة للمستثمرين في القطاع الصناعي
أرشيفية
15 ابريل 2022 02:24

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ إجمالي معاملات الإعفاء الجمركي والتصديق على الفواتير وشهادات المنشأ خلال العام الماضي 175 ألف معاملة، استفادت منها المصانع في الدولة، بحسب أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى أن تبسيط الإجراءات وتسهيل خدمات التصديق على الفواتير للمصنعين، يعزز إمكانيات المناخ الاستثماري المتطورة في الدولة، ويسهل ممارسة الأعمال، بصورة داعمة للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، لضمان نمو وازدهار قطاعات الأعمال. 
تتعاون وزارتا الخارجية والتعاون الدولي، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز المناخ الاستثماري وتوفير خدمات رقمية داعمة، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بممارسة الأعمال وخفض التكاليف على المستثمرين وأصحاب المنشآت الصناعية.
وبموجب هذا التعاون، ستتم مراجعة رسوم التصديقات المقدمة للمستثمرين في القطاع الصناعي، كما ستدعم وزارة الخارجية والتعاون الدولي تقديم خدمات التصديقات للمصانع من خلال منصة الخدمات الرقمية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. 

الإعفاء الجمركي
الإمارات
القطاع الصناعي
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©