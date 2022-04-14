أبوظبي (الاتحاد)

بلغ إجمالي معاملات الإعفاء الجمركي والتصديق على الفواتير وشهادات المنشأ خلال العام الماضي 175 ألف معاملة، استفادت منها المصانع في الدولة، بحسب أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى أن تبسيط الإجراءات وتسهيل خدمات التصديق على الفواتير للمصنعين، يعزز إمكانيات المناخ الاستثماري المتطورة في الدولة، ويسهل ممارسة الأعمال، بصورة داعمة للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، لضمان نمو وازدهار قطاعات الأعمال.

تتعاون وزارتا الخارجية والتعاون الدولي، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز المناخ الاستثماري وتوفير خدمات رقمية داعمة، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بممارسة الأعمال وخفض التكاليف على المستثمرين وأصحاب المنشآت الصناعية.

وبموجب هذا التعاون، ستتم مراجعة رسوم التصديقات المقدمة للمستثمرين في القطاع الصناعي، كما ستدعم وزارة الخارجية والتعاون الدولي تقديم خدمات التصديقات للمصانع من خلال منصة الخدمات الرقمية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.