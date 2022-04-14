شركات الطيران في الإمارات تستعيد 76% من السعة المقعدية

مصطفى عبد العظيم (دبي)

استعادت شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات أكثر من 70% من السعة المقعدية التي كانت تشغلها قبل جائحة كوفيد-19، بعد ان بلغت السعة المجدولة لرحلتها إلى مطارات الدولة خلال الأسبوع الجاري أكثر من مليون و106 آلاف مقعد، وفقاً لبيانات مؤسسة أو إيه جي.

ووفقاً لبيانات «مؤسسة»أو إيه جي«الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، حلت السوق الإماراتية في المركز السادس عالمياً من حيث نمو السعة المقعدية خلال الأسبوع الذي بدأ في 11 أبريل الجاري، ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي حول العالم، حيث ارتفعت السعة المقعدية بنسبة بلغت نحو 613%، مقارنة مع الأسبوع ذاته من عام 2020، لتستعيد بذلك نحو 76.1% من السعة المقعدية من مستويات ما قبل الجائحة خلال تلك الفترة.

وذكرت المؤسسة أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغل نحو 3.88 مليون مقعد بنسبة نمو وصلت إلى نحو 0.4%% مقارنة بالأسبوع السابق، لافتة إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على نحو 28.5% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة.

وعالمياً، أوضحت»أو إيه جي» أن السعة المقعدية المجدولة، ارتفعت بنسبة 1.5% لتصل إلى 85.2 مليون مقعد، مقارنة مع 83.9 مليون مقعد في الأسبوع السابق، مشيرة إلى أن قدرة الخطوط الجوية العالمية استمرت في التعافي بإضافة 1.5 مليون مقعد إضافي هذا الأسبوع، مقارنة بالأسبوع الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى أسواق الولايات المتحدة، وبعض النمو في أسواق مثل منطقة جنوب آسيا وأسواق أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشارت المؤسسة أن التعافي يتواصل رغم التحديات التي مازالت تعيق تحقيقه الكامل على غرار نقص الموظفين في العديد من شركات الطيران والمطارات في أوروبا، كما لا تزال استراتيجية (صفر كوفيد) في الصين تؤثر على حركة ملايين الأشخاص.