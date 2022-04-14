اليوم 07:11
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
الإمارات الأولى عربياً في التصنيفات الائتمانية السيادية لـ 4 وكالات عالمية
الإمارات الأولى عربياً في التصنيفات الائتمانية السيادية لـ 4 وكالات عالمية
15 ابريل 2022 02:25

أبوظبي (وام)

تصدرت دولة الإمارات المركز الأول عربيا في التصنيفات الائتمانية السيادية لأربع من كالات التصنيف الائتماني الرئيسية في العالم وهي موديز وفيتش وكابيتال انتليجينس واي اتش اس لعام 2021 مما يعكس نجاعة رؤى وتوجهات الإمارات الاقتصادية وسياستها الاستشرافية الفاعلة التي انعكست على قوة واستقرار قطاعاتها الاقتصادية والائتمانية. 
وحصلت دولة الإمارات على مستوى +AA من فيتش وAA2 من موديز و-AA من كابيتال انتليجينس و-AA من اي اتش اس مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني في التقييم السيادي لعام 2021 وذلك بحسب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان».
وتعكس هذه التصنيفات السيادية القوية نجاح الإمارات بجدارة في تخطي تداعيات جائحة «كورونا» وقوة ومرونة سياستها في التعامل مع الظروف العالمية الطارئة والاستثنائية بما يعزز مكانتها المحورية مركزا اقتصاديا عالميا، تماشيا مع توجهات الإمارات للخمسين عاما المقبلة.

الإمارات
التصنيفات الائتمانية
التصنيف الائتماني
موديز
وكالة موديز
وكالة فيتش
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©