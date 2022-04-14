«أبوظبي للجودة» ينفذ حملة للرقابة على المنتجات الرمضانية

أبوظبي (وام)

نفذ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة حملة رقابية لشهر رمضان «أوفوا الكيل»، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن البرنامج الوطني للحملات المتزامنة بحلول شهر رمضان، بهدف تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لحماية حقوق كل من التاجر والمستهلك وزيادة التنافسية.

وشملت الحملة مدينة أبوظبي، ومدينة العين، ومنطقة الظفرة، والتي انطلقت في 28 مارس واستمرت لمدة أسبوعين، للتحقق من صحة الكميات في العبوات المعبأة مسبقاً، ودقة الموازين التجارية والممارسات التجارية الصحيحة، واستهدفت تحديداً المنتجات التي يتزايد عليها الطلب خلال فترة شهر رمضان المبارك، ومنها ما يتم عرضها على شكل سلال رمضانية/المير الرمضاني/ في منافذ البيع الكبرى.

كما قامت فرق التفتيش بالتحقق من تطبيق الممارسات التجارية الصحيحة، والتي يتم فيها قياس كمية المنتج مباشرة للمستهلكين، والتي تتطلب استخدام موازين مطابقة للوائح الفنية الإماراتية الخاصة بالموازين، لضمان صحة قياساتها ودقتها، وذلك للتحقق من الكمية في العبوات المعبأة مسبقاً ومطابقتها لمتطلبات اللائحة الفنية للعبوات المعبأة مسبقاً رقم 3 لسنة 2016، كما استهدفت الحملة التأكد من استخدام وحدات القياس القانونية المعتمدة في الدولة، بالإضافة إلى الحد من عمليات التضليل والغش التجاري للمنتجات الرمضانية.

وقام فريق التفتيش بزيارات ميدانية للمنشأة في أسواق الإمارة، وتحقق بما يقارب من 1542 عبوة معبأة مسبقاً تمثل 257 منتجاً، كما فتش الفريق على كافة الممارسات التجارية التي تتم في هذه المنشآت.

وشمل مجال التحقق من الكمية للعبوات التي تقاس كمياتها بالوزن والحجم وذات الوزن المصفى والعبوات التي يتم قياس كمياتها بالعدد الصحيح، وتضمنت الحملة توعية المستهلكين بضرورة التأكد من وجود علامة التحقق الذهبية على الميزان المستخدم التابعة للمجلس، وكذلك توعيتهم بالممارسات التجارية الصحيحة والإبلاغ في حال وجود ملصق مرفوض أو ممارسة تجارية خاطئة، عن طريق مركز اتصال حكومة أبوظبي على الرقم 555-800، حيث يقوم المجلس بالتحقق من الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها. من جهتها، أكدت المهندسة فرح علي الزرعوني، وكيل الوزارة المساعدة بالإنابة لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الحملة تتواءم مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة في تطوير منظومة الجودة المتكاملة للمنتجات المحلية المستوردة والمصنعة محلياً، وضمان مطابقتها للوائح الفنية الخاصة بكمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً المطروحة للبيع في منافذ البيع خلال شهر رمضان المبارك.