إقبال على شراء الذهب في الإمارات

ريم البريكي (أبوظبي)

يرتفع الطلب على شراء الذهب خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك بحسب تجار وباعة في أسواق الذهب بالدولة، الذين توقعوا ارتفاع المبيعات بنحو %30 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ولفتوا إلى أن إجازة عيد الفطر تشهد ارتفاعاً في أعداد السياح القادمين إلى الدولة، وباعتبار الذهب هدية قيمة وكذلك زينة للعيد وخزينة للمستقبل، وتحوطاً من ارتفاع التضخم.

وأشاروا إلى أن الأسعار تتحرك في نطاقات غير مستقرة وبهوامش كبيرة، مع توقعات رفع أسعار الفائدة والارتفاع القوي في معدلات التضخم.

وسجل الذهب أمس 1.972 دولار، وشهد المعدن ارتفاعاً خلال العام، حيث ارتفعت أونصة الذهب في البورصة العالمية للسلع والمعادن خلال فترة العام من شهر أبريل الماضي وحتى أبريل الحالي بنحو %11، بما يعادل 180درهماً، وكانت أونصة الذهب قد سجلت في العام الماضي من نفس الشهر حوالي 1.774 دولار، بينما سجلت خلال الشهر الحالي نحو 1.974 دولار.

توحيد عبدالله

وقال توحيد عبدالله الرئيس التنفيذي لمجوهرات الجوهرة: إن النصف الثاني من شهر رمضان المبارك يشهد في كل عام الإقبال الأكبر على شراء الذهب من قبل المتعاملين، مشيراً إلى أن السوق يشهد ارتفاعاً مسجلاً في أسعار الذهب.

وأضاف أن ثقة عملاء السوق في الذهب باتت أكثر بكثير من أي وقت آخر، مؤكداً أن الإقبال المتوقع للأسابيع الأخيرة من الشهر ستصل إلى نحو 20% عن الأشهر العادية، فيما تتوجه الاختيارات في اختيار الذهب المشغول من موديلات التصاميم التراثية الخفيفة، وكذلك التركيز على شراء مشغولات الذهب الخاصة بالأطفال، باعتبار الذهب أفضل هدية ومعايدة بين الناس.

وأفاد رجل الأعمال عبدالواحد المرزوقي أن مبيعات الذهب بدأت في الارتفاع منذ الأسبوع الأول من الشهر الكريم، كما نجد إقبالاً في نفس هذه الفترة من كل عام على شراء الذهب، وذلك قبل قدوم الشهر بحوالي عشرة أيام.

وبين المرزوقي أن الذهب يعد من أساسيات العيد، ويعتبر هدية ثمينة وزينة وخزينة يمكن الاستفادة منه وبيعه وقت الحاجة والاستفادة من قيمته المالية العالية، كذلك فالذهب ليس قطعة تستهلك، ولهذا يعتبر مخزناً للقيمة ويحافظ على عليها، بل يزيد بمرور الزمن، ويعد الذهب السلعة رقم واحد في الهدايا.

عبدالواحد المرزوقي

وأضاف المرزوقي أن العادات المحلية للأسر والتجمعات والترابط خلال فترة العيد تدفع إلى شراء المعدن النفيس.

وبين المرزوقي أن محال الذهب في العشر الأواخر من رمضان تدخل سباق المنافسة عبر طرح العديد من الموديلات الجديدة والحصرية، ويتم الاستعداد لهذه الفترة مبكراً، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من قدوم عيد الفطر، تلبية لاحتياجات السوق الناتجة عن الطلب الكبير من قبل العملاء.

وأشار إلى أن الطلب يزداد بشكل أكبر على ذهب الأطفال بنسبة 40%، وهناك تركيز أكبر على طلب الذهب من عيار 21 جراماً الحاصلة على نسبة الأسد من مبيعات السوق.

من جانبه، أكد أبو الوليد اليافعي، من جواهر أمير الذهب، أن المحال تقدم عروضاً خاصة برمضان، مشيراً إلى أن الذهب يعد حافظاً لرأس المال ويمكن الاستفادة منه في الذهب، مشيراً أن الطلب الحالي على الذهب المشغول، موضحاً أن الأوضاع الاقتصادية في الفترة الحالية المتغيرة ساهمت في بحث الناس عن بديل آمن وادخار يوفر فرصاً بديلة، إلى جانب احتفاظ الذهب بقيمته بين مختلف المعادن.

وأضاف اليافعي أن فترة الأسابيع الماضية من بداية رمضان شهدت عمليات شراء على هدايا المسافرين، ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع الأخيرة من الشهر وكالمعتاد إقبالاً على شراء الذهب ضمن استعدادات العيد.