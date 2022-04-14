«خزنة داتا سنتر» تباشر ببناء مركز بياناتها الثاني في «مصدر»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة «خزنة داتا سنتر»، إحدى مزوّدي مراكز البيانات التجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن بدء أعمال بناء مركز البيانات الثاني التابع لها في «مصدر» في أبوظبي، والذي سيتم إنهاء بنائه في الربع الثالث من عام 2023. وستساهم المنشأة الجديدة التي تبلغ سعتها 31.8 ميغاواط وتحمل اسم «خزنة أبوظبي 6» (AUH 6)، في توسيع حضور الشركة في المنطقة، وتلبية الحاجة إلى بنية تحتية رقمية جاهزة للمستقبل لتعزيز المرونة الرقمية للشركات وتسهيل مسيرة تحوّلها الرقمي. وتم تصميم مركز AUH 6 ليتماشى مع أعلى معايير الاستدامة والكفاءة، ويلبّي المتطلبات الدولية المتعلقة بالنطاق الفائق. ويسهم استخدام تصميم معياري قابل للتكرار في بناء مراكز البيانات في تحسين كفاءة البناء وتوفير أداء أفضل وزيادة سرعة التطبيق وضمان سلاسة العمليات. وقال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة «خزنة داتا سنتر»: «تطورت مراكز البيانات تطوراً لافتاً حيث باتت تؤدي دوراً أساسياً في كافة جوانب حياتنا الرقمية. وقد ساهم الطلب المتنامي على رفع سعة مراكز البيانات، وتسريع تطبيق مبادرات التحول الرقمي، واعتماد التقنيات الرائدة، والمرونة في مواجهة التحديات المستقبلية، في الطلب المتزايد على مراكز البيانات اليوم». وأضاف النقبي: «تتجه منطقة الشرق الأوسط نحو النمو السحابي السريع في السنوات المقبلة. وتعتبر الإمارات من أبرز الدول التي تحتضن مراكز البيانات في المنطقة، ومن المتوقع أن يتم استثمار ملياري دولار إضافي بحلول عام 2026. فنحن نلتزم في «خزنة داتا سنتر» بترسيخ مكانة الدولة كمركز دولي وتشجيع الشركات والمؤسسات على تسريع مسيرة تحولها الرقمي». وأصبحت مراكز البيانات في العالم الرقمي الحالي جزءاً أساسياً من الحياة، نظراً إلى الكمّ الهائل والمتزايد من البيانات، التي يتم إنتاجها يومياً. وتسعى المؤسسات إلى العمل مع شركاء موثوقين لتنسيق البنية التحتية والإدارة وتلبية متطلبات الأعمال. وتتمتع شركة «خزنة داتا سنتر» بخبرة واسعة، وتشغّل حالياً 8 مراكز بيانات، ولديها 3 مراكز قيد الإنشاء، و3 مراكز أخرى سيتمّ إنشاؤها، بحيث تبلغ سعتها مجتمعةً في دولة الإمارات 202 ميغاواط. وشرعت شركة «خزنة داتا سنتر» في خططها للتوسع في المنطقة وخارجها لتكون شركة عالمية في هذا المجال.