اليورو مستقر مع ترقب نتائج اجتماع المركزي الأوروبي



لندن (رويترز) - ارتفع اليورو قليلا اليوم الخميس قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المنتظر أن يحدد إطار عمل لإنهاء إجراءات التحفيز مما يمهد الطريق لأول رفع لأسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.09030 دولار بحلول الساعة 11.20 بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ أوائل مارس أمس الأربعاء.

ومن المتوقع أن يعطي المركزي الأوروبي بعض الإشارات عن سياسته المقبلة مع ارتفاع التضخم لمستويات قياسية ووسط مخاوف من أن تؤدي الحرب إلى حالة ركود.

ومن ناحية أخرى انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات، 0.1 بالمئة إلى 99.670 بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ مايو 2020 عند 100.520 أمس الأربعاء مدعوما بارتفاع عائدات السندات الأميركية هذا الأسبوع.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته في تسعة أيام أمام الدولار وبلغ 1.3132 دولار في أحدث تداول عليه مرتفعا 0.1 بالمئة.