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الاقتصادي
أسهم اليابان تغلق مرتفعة لليوم الثاني بدفعة من «وول ستريت»
امرأة تمر أمام شاشة تعرض أسهم اليابان
14 ابريل 2022 15:22

طوكيو (رويترز) - ارتفع المؤشر نيكي الياباني للجلسة الثانية اليوم الخميس مدعوما بأسهم التكنولوجيا وشركات السفر وتتبع المكاسب التي حققتها بورصة وول ستريت الليلة الماضية. وأنهى نيكي الجلسة على ارتفاع 1.22 بالمئة إلى 27172 نقطة ليغلق أعلى من مستوى 27000 نقطة للمرة الأولى منذ السادس من أبريل. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.95 بالمئة. وزادت جميع القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو باستثناء اثنين، ولم تتجاوز الخسائر أكثر من 0.24 بالمئة. وكان قطاع النقل الجوي الأفضل أداء وارتفع بنسبة 4.15 بالمئة. وقال متعامل في شركة أوراق مالية محلية «في حين أن القسم الأكبر من مكاسب مؤشر نيكي أمس كان بمثابة انتعاش تلقائي من أدنى مستوى لكنها تعكس اليوم ما حدث في الأسهم الأميركية وهناك دلائل على اتجاه محتمل نحو الانتعاش». وصعد سهم فاست ريتيلنج المالكة لسلسلة متاجر يونيكلو للملابس 2.14 بالمئة. وسجلت الشركة ارتفاعا في أرباح التشغيل في النصف الأول بنسبة 18 بالمئة. وزاد سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في الشركات الناشئة 3.04 بالمئة كما صعد سهم عملاق الرقائق طوكيو إلكترون 1.83 بالمئة. وارتفعت أسهم شركات الرقائق اليابانية الأخرى فزاد سهم أدفانتست 1.76 بالمئة. وقفزت رينيسانس إلكترونيكس 6.36 بالمئة بعد أن قال رئيسها في مقابلة مع نيكي-سي.إن.بي.سي إنه يفكر في عملية لإعادة شراء الأسهم. وقفز سهم شركة الطيران إيه.إن.إيه 3.6 بالمئة بعد أن توقعت نظيرتها الأميركية دلتا عودة إلى الأرباح في الربع الحالي. وصعد سهم شركة السفريات إتش.آي.إس 2.59 بالمئة بعد الإعلان عن استئناف الرحلات إلى هاواي بعد توقف دام عامين.

المؤشر توبكس الياباني
مؤشر نيكي الياباني
الأسهم اليابانية
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