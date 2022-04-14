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الاقتصادي
«إيني» ترفع الإنتاج في مصر بعد اكتشافات نفط وغاز جديدة
وحدة تابعة لـ«إيني» في مصر
14 ابريل 2022 15:19

أعلنت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني في وقت متأخر من يوم الأربعاء عن اكتشافات نفط وغاز جديدة بمناطق امتياز مليحة في مصر ستضيف نحو 8500 برميل يوميا من المكافئ النفطي إلى الإنتاج. وأوضحت الشركة أن الآبار التي اكتشفتها تقع في امتياز مليحة بالصحراء الغربية المصرية، فيما بدأت الإنتاج بالفعل، مشيرة إلى أن عمليات استكشاف أخرى جارية في الامتياز مع آفاق واعدة، تمشيا مع استراتيجية الاستكشاف التي تقودها البنية التحتية، الأمر الذي يسمح بتعظيم فرص الاستكشاف في محيط البنى التحتية الحالية. وتعطي النتائج التي تضاف إلى اكتشافات عام 2021 لإجمالي 8 آبار استكشافية، نسبة نجاح 75 %، مما يؤكد إمكانات المنطقة، فيما تجري أنشطة التنقيب الأخرى في الامتياز مع مؤشرات واعدة. وتواصل شركة إيني من خلال "عجيبة"، وهي مشروع مشترك بين إيني وقطاع البترول المصري، متابعة إستراتيجيتها الميدانية القريبة في الصحراء المصرية الغربية، بهدف تعظيم الإنتاج من خلال احتواء تكاليف التطوير وتقليل الوقت اللازم للتسويق. كما تجدد إيني التزامها في الصحراء الغربية المصرية من خلال الاستحواذ الأخير على كتلتين استكشافية والتخطيط في عام 2022 لمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد جديد عالي الدقة في امتياز مليحة بغرض التحقيق في إمكانات الغاز في المنطقة، تمشيا مع أهداف تحول الطاقة. ووقعت الشركة أمس الأربعاء اتفاقا لزيادة إنتاج الغاز في مصر وزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا مع سعي القارة إلى خفض اعتمادها على الغاز الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا.

العقوبات الغربية على روسيا
مصر
شركة إيني الإيطالية
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