«أبوظبي المالي» يُطلق الهوية التجارية الجديدة «سوق نمو»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إطلاق "سوق نمو"، العلامة التجارية الجديدة لمنصة "السوق الثاني"، ليوفر منصة تداول متطورة تربط المستثمرين بالشركات الخاصة، وتكمّل المنظومة الحيوية المتنامية للشركات الناشئة وشركات النمو الواعدة في أبوظبي.

ويوفر "سوق نمو"، الذي سيحل محل "السوق الثاني" الذي تأسس عام 2014 في سوق أبوظبي للأوراق المالية، للشركات الخاصة إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين.

كما ستستفيد هذه الشركات من الدعم الشامل المقدم من سوق أبوظبي للأوراق المالية في التواصل مع المستثمرين والفرصة المميزة لتعزيز قيمة علاماتها التجارية.

وقد صُمّمت متطلبات الإدراج والإفصاح خصيصاً لتناسب الشركا ت الخاصة والشركات العائلية ولضمان عملية مبسطة للغاية.وكان "سوق نمو" قد حقّق أداءً قوياً العام الماضي، حيث وصلت القيمة السوقية إلى 62 مليار درهم، ما أتاح للشركات تعزيز حصتها السوقية ودعم نمو أعمالها. وقد تجاوزت قيمة تداولاته 16 مليار درهم خلال 2021، وقد ارتفع عدد الشركات في السوق إلى 13.

وقال هشام ملك، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "سيشكل سوق نمو جزءاً محورياً من المنظومة الحيوية المتكاملة التي أسستها أبوظبي لاحتضان ودعم الشركات من جميع الأحجام، من الشركات الناشئة وصولاً إلى الشركات الكبرى. فهي توفر واحدة من أفضل وأنسب بيئات مزاولة الأعمال في العالم، مدعومةً بإطار تنظيمي قانوني ملائم، ومبادرات حكومية داعمة تعزز الفرص لشركات القطاع الخاص. ومن شأن سوق نمو أن يرسخ ثقة أصحاب الشركات والمستثمرين بوجود مسار واضح ومباشر يمكّن الشركات من بدء رحلتها في أسواق المال في أبوظبي".

من جانبه، قال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "ستتمكن الشركات من خلال إدراج أسهمها في سوق نمو من تعزيز قيمة علامتها التجارية والارتقاء بمعايير الحوكمة المؤسسية لديها، إلى جانب الاستفادة من فرص جديدة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتحسين تكلفة رأس المال وتوسيع شبكات أعمالها. وهي خطوة إيجابية على مسار تطوير الشركات كونها تمهد لمجموعة متنوعة من فرص النمو، أهمها إمكانية الاكتتاب العام الأولي في السوق الرئيسي. واليوم نشهد نشاطاً قوياً وزخماً لافتاً في أسواق المال، ولدينا قائمة بالعديد من الشركات التي تعتزم الإدراج قريباً في السوق الرئيسي".

ستحظى الشركات التي تنوي الإدراج في سوق نمو لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية بكل الدعم الذي تحتاجه طوال عملية الإدراج. كما سيقدم السوق المساندة للشركات في مرحلة ما بعد الإدراج، بما في ذلك الوصول إلى خدمات إدارة الجمعية العمومية السنوية، وتوزيع الأرباح، والدعم في الاتصال المؤسسي. وتشمل مؤهلات الإدراج في سوق نمو تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شركة مساهمة خاصة على أن يكون قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن عامين، بالإضافة إلى تقديم البيانات المالية المدققة وإدراج ما لا يقل عن 5% من رأس مالها.

ويأتي إطلاق سوق نمو في إطار استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية "ADX One" والتي تم الإعلان عنها مطلع العام الماضي بهدف تعزيز مستويات السيولة في السوق ومضاعفة قيمته السوقية خلال السنوات الثلاث المقبلة. وسيتحقق ذلك من خلال 22 مشروعاً استراتيجياً لتشجيع المزيد من عمليات الإدراج، بالإضافة إلى رفع كفاءة آليات الحوكمة المؤسسية وتقديم محفظة جديدة من المنتجات والخدمات التي تلبي متطلبات واحتياجات المصدرين والمستثمرين الدوليين.

وقد ارتفعت القيمة السوقية للمؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بأكثر من الضعف منذ العام لتتجاوز عتبة الـ 1.8 تريليون درهم إماراتي، مدعومةً بسلسلة من عمليات الإدراج الناجحة ونمو حجم الاستثمارات الدولية. وخلال الفترة نفسها، حقق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب بنسبة 64% في عام 2021، مما جعله أحد أفضل مؤشرات الأسهم أداءً على مستوى العالم خلال 2021.