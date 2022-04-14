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الاقتصادي
تراجع أسعار النفط وسط إشارات متباينة بشأن الإمدادات
منصة نفط في خليج المكسيك
14 ابريل 2022 15:12

نيودلهي (رويترز) - تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس في تعاملات محدودة قبيل عطلة رسمية إذ يدرس المتعاملون أثر ارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأميركية في مواجهة نقص المعروض العالمي. وبحلول الساعة 06.32 بتوقيت جرينتش هبط خام برنت في التعاملات الآجلة 1.14 دولار أي 1.1 بالمئة إلى 107.64 دولار للبرميل في حين نزل سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.32 دولار أي 1.3 بالمئة إلى 102.93 دولار للبرميل. وتجاهل الخامان القياسيان ارتفاع المخزونات الأميركية أمس الأربعاء ليغلقا على ارتفاع بنحو أربعة دولارات. وحذرت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء من أنه اعتبارا من شهر مايو فصاعدا يمكن أن يتوقف ما يقرب من ثلاثة ملايين برميل يوميا من إمدادات النفط الروسية بسبب العقوبات والحظر الطوعي. وقال فاندانا هاري مؤسس شركة فاندا إنسايتس لتحليلات أسواق النفط إن احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي يكاد يكون معدوما لكن لا أحد يستطيع أو يريد قول ذلك صراحة. وأضاف "لكن مجرد التلويح بذلك سيكون كافيا للإبقاء على علاوة المخاطر". وعلى الرغم من وجود إشارات على احتمال استمرار تعطل الإمدادات العالمية ارتفعت مخزونات النفط الأميركية بأكثر من تسعة ملايين برميل الأسبوع الماضي وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء فيما يرجع جزئيا إلى السحب من المخزونات الاستراتيجية. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع المخزونات بمقدار 863 ألف برميل.

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