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الاقتصادي
صندوق النقد يطلق أداة لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل
مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن
14 ابريل 2022 15:04

قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق أمس الأربعاء على إنشاء تسهيل جديد لمساعدة الدول منخفضة الدخل والدول متوسطة الدخل المعرضة للمخاطر على التعامل مع التحديات طويلة الأجل مثل تغير المناخ والأوبئة. وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في بيان الموافقة على "صندوق الصمود والاستدامة" بعد اجتماع المجلس التنفيذي، وقالت إنه سيبدأ العمل اعتبارا من مطلع مايو. وأضافت أن الصندوق سيزيد من تأثير تخصيص 650 مليار دولار العام الماضي لحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي من خلال السماح للأعضاء الأكثر ثراء بتوجيه احتياطياتهم الطارئة إلى البلدان التي تشتد فيها الاحتياجات. وقالت إن الهدف هو تشكيل صندوق لا تقل قيمته عن 45 مليار دولار. وقالت "فيما يواجه العالم صدمات عالمية متتالية، يجب ألا نغفل الإجراءات الحاسمة اللازمة اليوم لضمان الصمود والاستدامة على الأمد الطويل". وأوضحت أن الهدف من الصندوق الجديد هو إعادة توزيع الأموال من الدول الأكثر ثراء إلى الدول الأكثر هشاشة فيما يتطلع الأعضاء إلى دعم التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19. ويقدر صندوق النقد الدولي أن معظم أعضاء صندوق النقد الدولي البالغ عددهم 190 سيكونون مؤهلين للاقتراض من الصندوق الجديد. وأشارت إلى أن الصندوق سيتطلب تعاونا وثيقا مع البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.

المصدر: وكالات
صندوق النقد الدولي
كريستالينا جورجيفا
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