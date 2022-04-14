تسجيل «إنفستوبيا» كأول علامة تجارية على نطاق دولي

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت وزارة الاقتصاد طلباً لتسجيل علامة قمة «إنفستوبيا» للاستثمار على نطاق دولي بموجب انضمام دولة الإمارات إلى «بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات»، بحيث تحصل القمة بعد استكمال الإجراءات على الحماية القانونية لعلامتها التجارية في جميع الدول المنضمة إلى البروتوكول تحت مظلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وعددها حالياً أكثر من 125 بلداً.

وبذلك، تكون «إنفستوبيا» أول علامة تجارية في الدولة تقدم للحصول على هذه الخدمة التي تعد إحدى أبرز الخدمات التي أضافتها وزارة الاقتصاد مؤخراً إلى قائمة خدماتها المتميزة التي تقدمها لأصحاب العلامات التجارية من المؤسسات والشركات والأفراد.

وقال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إن بيئة الملكية الفكرية في دولة الإمارات تشهد تطورات مستمرة باعتبارها إحدى أهم ممكنات الاقتصاد المعرفي والنموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المرونة والابتكار واستبقاء واستقطاب المواهب والكفاءات وجذب المشاريع الريادية، مشيراً إلى أن انضمام الدولة إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات مؤخراً يمثل إحدى أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة مؤخراً لإحداث تطور نوعي في منظومة العلامات التجارية بالدولة وترسيخ مكانة الإمارات كمحور للملكية الفكرية على مستوى المنطقة ووجهة مفضلة للعلامات التجارية المرموقة.

وأضاف: «ستساهم هذه الخطوة في زيادة عدد العلامات التجارية الإماراتية المحمية في الأسواق الخارجية ضمن أقاليم الدول الأعضاء في اتفاق مدريد والذين يمثلون أكثر من 80% من حجم التجارة العالمية، وسيصب هذا في رفع ثقة الشركات والمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية في أسواق الدولة والمناخ الاقتصادي الإمارات ككل»، مشيراً إلى أن الوزارة ترحب بتلقي طلبات تسجيل العلامات التجارية للشركات المسجلة والمرخصة في دولة الإمارات لحمايتها دولياً عبر اتفاق مدريد.

وانضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى بروتوكول اتفاقية مدريد في 28 سبتمبر عام 2021، بغية تمكين مالكي العلامات التجارية في الدولة من حماية علاماتهم التجارية في أكثر من 125 دولة تحت مظلة البروتوكول.