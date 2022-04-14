«العربية أبوظبي» تطلق رحلات جديدة إلى المنامة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «العربية أبوظبي»، عن إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة بين أبوظبي والعاصمة البحرينية المنامة، بدءً من 27 أبريل 2022.وسيتمكن المسافرون من أبوظبي الآن حجز رحلات مباشرة إلى مطار البحرين الدولي بأسعار تنافسية وسيتم زيادة عدد الرحلات من ثلاثة رحلات أسبوعياً إلى رحلات يومياً أبتداءً من شهر يوليو.

وفي هذا السياق، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «نعمل بشكل دائم على توفير القيمة المضافة لعملاءنا حيث يعد ذلك من ضمن أولويتنا. وتمثل الرحلات المباشرة الجديدة إلى المنامة دلالة على التزام 'العربية أبوظبي' بتوفير تجربة سفر قيمة تخدم عملائها وتساهم أيضاً في خدمة قطاع الطيران بين المدينتين».

وتمثل المنامة الوجهة 20 للعربية أبوظبي منذ إطلاق عملياتها من مطار أبوظبي الدولي في شهر يوليو من عام 2020.