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الاقتصادي
«ستاندرد تشارترد» يقلص عملياته في الشرق الأوسط وأفريقيا
المقر الرئيس لبنك «ستاندرد تشارترد» في لندن
14 ابريل 2022 14:07

 
لندن (رويترز) - قال بنك ستاندرد تشارترد اليوم الخميس إنه سيقلص أنشطته في أفريقيا والشرق الأوسط، إذ يسعى لخفض التكاليف والتركيز على أسواق أكثر ربحية.
وسيتخارج البنك بالكامل من أنجولا والكاميرون وجامبيا والأردن ولبنان وسيراليون وزيمبابوي.
كما سيوقف أنشطته المصرفية للأفراد في تنزانيا وساحل العاج للتركيز فقط على الخدمات المصرفية للشركات.
تمثل هذه الخطوة تحولا رئيسيا لستاندرد تشارترد، الذي كان من أكبر البنوك الأوروبية التي استثمرت في المنطقة في السنوات القليلة الماضية في وقت انسحبت فيه بنوك أخرى منها.
وقال البنك إن تقليص أنشطته سيسمح له بالتركيز على اقتصادات أكبر وأسرع نموا في المنطقة مثل السعودية، حيث افتتح أول فرع له، وكذلك مصر.
وأضاف البنك أن الأسواق التي سيتخارج منها حققت حوالي واحد بالمئة من إجمالي الدخل في 2021 ونسبة مماثلة من الأرباح قبل خصم الضرائب. ويتواجد ستاندرد تشارترد حاليا في 59 سوقا ويقدم خدمات لعملاء في 83 سوقا أخرى. 

الشرق الأوسط
ستاندرد تشارترد
السعودية
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