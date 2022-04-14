«طيران الإمارات» تطلق رموزاً غير قابلة للاستبدال قريباً

دبي (الاتحاد)

تطلق طيران الإمارات قريباً رموزاً غير قابلة للاستبدال NFTs وتجارب مثيرة في الميتافيرس metaverse لعملائها وموظفيها. وكشفت الناقلة، التي تشتهر بمنتجاتها وخدماتها المبتكرة، عن خطط لبناء تجارب علامة تجارية مميزة في الميتافيرس، إلى جانب رموز غير قابلة للاستبدال قائمة على الخدمات، فيما يجري العمل حالياً على المشاريع الأولى التي ينتظر إطلاقها في المستقبل القريب.

كما أعلنت طيران الإمارات أن جناحها في موقع إكسبو 2020 سيعاد تخصيصه ليصبح مركزاً للابتكار، واستقطاب المواهب من جميع أنحاء العالم لتحقيق مشاريع الناقلة التي تركز على المستقبل، بما في ذلك تلك المتعلقة بالميتافيرس والرموز غير القابلة للاستبدال والويب ثلاثي الأبعاد Web3.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «تمضي دبي والإمارات العربية المتحدة قدماً على درب الاقتصاد الرقمي، مع رؤية واضحة مدعومة بسياسات عملية وأطر تنظيمية في مجالات مثل الأصول الافتراضية والذكاء الاصطناعي وحماية البيانات». وأضاف سموه قائلاً: «دأبنا في طيران الإمارات على تبني التقنيات المتقدمة لتحسين عملياتنا التجارية وتعزيز عروض عملائنا وإثراء مهارات وخبرات موظفينا. ونحن متحمسون للفرص المتاحة في الفضاء الرقمي للمستقبل وملتزمون ببذل استثمارات كبيرة في مجال التمويل والموارد، لتطوير المنتجات والخدمات باستخدام التقنيات المتقدمة التي ستعزز الإيرادات وتجربة العلامة التجارية وكفاءة الأعمال. لذلك رأينا أن من المناسب إعادة تصميم جناح طيران الإمارات في إكسبو ليكون بمثابة مركز لتطوير تجارب مستقبلية متطورة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الرقمي». وتواصل طيران الإمارات التعامل مع شركاء الصناعة في استراتيجيتها الخاصة بالويب ثلاثي الأبعاد Web3، وتوظيف المواهب لمشاريعها. وهي ليست غريبةً أيضاً على تقديم الخبرات والتفاعل مع العملاء في العالم الرقمي، فقد كانت رائدة في تقنية الواقع الافتراضي على emirates.com وتطبيق طيران الإمارات منذ أكثر من 5 سنوات، ما يوفر رؤية محيطية غامرة ثلاثية الأبعاد لتجارب مقصورات الطائرات. كما يمكن للعملاء استكشاف مقاعدهم قبل عمل إجراءات السفر عبر الإنترنت باستخدام خريطة المقاعد ثلاثية الأبعاد، ويمكنهم أيضاً حجز مقاعدهم المفضلة في بيئة ثلاثية الأبعاد. وتتوافق هذه التقنية الحائزة جوائز مع جميع الأجهزة من دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية أو مكونات إضافية. وأصبحت طيران الإمارات في العام الماضي أول ناقلة تطلق تطبيقها الخاص بالواقع الافتراضي VR على متجر أوكولاس Oculus، ما يوفر للمستخدمين تجارب دقيقة بالحجم الطبيعي وتجارب مقصورة تفاعلية على طائرة A380 وطائرة البوينج 777-300ER Gamechanger. ويمكن للمستخدمين، على سبيل المثال، «تناول» المأكولات والمشروبات من الصالون الجوي، أو «تشغيل» الدش في حمام الشاور سبا، أو «إغلاق» أبواب الأجنحة الخاصة خلفهم. كما يمكنهم أيضاً استكشاف قمرة القيادة. يذكر أن رحلة الواقع الافتراضي، التي تعرض التصميمات الداخلية لكابينة طائرات المستقبل، شكّلت أكثر عوامل الجذب شعبيةً بين التجارب التي حملت عنوان «مستقبل الطيران التجاري» في جناح طيران الإمارات خلال معرض إكسبو 2020 دبي.

