«الاتحاد الهندسية» تفوز بجائزة مزود الخدمات الأفضل لعام 2022

أبوظبي (الاتحاد)

فازت الاتحاد الهندسية، بجائزة «مزود خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة الأفضل للعام عن قطاع الطيران التجاري» من قبل جوائز أفييشن أتشيفمنت لعام 2022.

وحصل عبد الخالق سعيد، الرئيس التنفيذي للاتحاد الهندسية على جائزة «صاحب المساهمة الاستثنائية في قطاع الطيران» وذلك خلال المناسبة التي أقيمت في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

وتحتفي جوائز أفييشن أتشيفمنت بالإنجازات على صعيد المرونة الاستثنائية والابتكار والنمو والريادة في قطاع الطيران. واستطاعت الاتحاد الهندسية بفضل القيادة المتمكّنة لعبد الخالق سعيد، من مواصلة تقديم خدماتها لعملائها على امتداد العالم وتعزيز بصمتها وحضورها العالمي من خلال تنويع محفظة مواردها وخدماتها رغم التحديات الكبيرة التي واجهها العالم خلال الفترة الماضية.

وفي هذا الشأن، تحدّث عبد الخالق سعيد، الرئيس التنفيذي للاتحاد الهندسية، قائلاً: «إننا ممتنون للتكريم الذي حظينا به من قبل جوائز أفييشن أتشيفمنت. فعلى الرغم من التحديات والصعوبات غير المتوقعة التي شهدناها خلال الأعوام الماضية، استطعنا الثبات وبقوة، فضلاً عن توسعة خدماتنا وتعزيز قدراتنا وشراكاتنا الاستراتيجية. ولا شك أن مثل هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم القوي من قبل مساهمينا، والثقة الكبيرة التي يوليها لنا عملاؤنا، والحماس منقطع النظير لدى فرقنا العاملة، لهم منّا كل الشكر والتقدير.»

وتقع مرافق الاتحاد الهندسية المتطورة والبالغ مساحتها 500 ألف متر مربع في أبوظبي، بالقرب من مطار أبوظبي الدولي، وتوفر مساحة لركن الطائرات تبلغ 140 ألف متر مربع.

كما تغطي حظائر صيانة الطائرات في المرفق نحو 66 ألف متر مربع، وحظيرة مصممة خصيصاً لاستقبال ما يصل إلى ثلاث طائرات من طراز إيرباص A380 في وقت واحد. وقد وفرت الشركة مشاريع صيانة لشركات طيران من مختلف أنحاء العالم.