مؤسسات اقتصادية دولية تحث على اتخاذ إجراءات منسقة بشأن الأمن الغذائي

واشنطن (رويترز) - دعا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية اليوم الأربعاء إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة بشأن الأمن الغذائي، وحثوا الدول على تجنب حظر تصدير المواد الغذائية أو الأسمدة.

ونبه قادة المؤسسات الأربع في بيان مشترك إلى أن الحرب في أوكرانيا تضيف إلى الضغوط الحالية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ والصراع، مما يهدد ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

وقالوا إن الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية ونقص الإمدادات زاد الضغط على الأسر.

وأضافوا أن التهديد أكبر بالنسبة لأشد البلدان فقرا، لكنه يتزايد بسرعة أيضا في البلدان المتوسطة الدخل، التي بها غالبية فقراء العالم.