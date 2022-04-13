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الاقتصادي
«مالية الوطني» تناقش مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية
«مالية الوطني» تناقش مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية
14 ابريل 2022 01:49

دبي (وام)

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، مسودة تقريرها بشأن مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية. 
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وسعيد راشد العابدي، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة رضا البيرق، ومروان عبيد المهيري، أعضاء لمجلس الوطني الاتحادي. 
وأضافت اللجنة، خلال الاجتماع، تعديلاتها على مسودة التقرير، تمهيداً لاعتماده ورفعه للمجلس لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة. ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 27 مادة إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، وتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة، لا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلاً عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل.

مالية الوطني
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
دبي
الوكالات التجارية
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