2.5 تريليون درهم القيمة السوقية  لأسهم الإمارات

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في أسواق المال الإماراتية لتلامس 2.5 تريليون درهم، ولتبلغ أعلى مستوى في تاريخها، بعد إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي أمس في سوق دبي المالي، والتي تجاوزت قيمتها السوقية 140 مليار درهم.

وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي 1.913 تريليون درهم، عند مستوى الإغلاق البالغ 10089.6 نقطة للمؤشر العام الذي تراجع بشكل طفيف، بنسبة بلغت 0.06% نتيجة عمليات جني الأرباح على بعض الأسهم الثقيلة، التي سجلت مستويات تاريخية غير مسبوقة في أسعارها.

وبلغت قيمة التداولات في السوق اليوم 1.56 مليار درهم.

ومع ذلك، أظهرت بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية أن هناك عمليات تجميع تشهدها عدة أسهم مدرجة بالسوق، بدأت تجذب مزيداً من السيولة خلال الجلسات الماضية، في الوقت الذي تشهد فيه بعض الأسهم القيادية عمليات جني أرباح بعد أن سجلت أسعارها مستويات قياسية غير مسبوقة خلال الأسبوع الماضي.

وخلال جلسة تداولات اليوم في سوق العاصمة أبوظبي، سجلت عدة أسهم ارتفاعات قوية لامست الحد الأقصى المسموح بالارتفاع إليه في يوم واحد.

وارتفع سعر السوق لسهم شركة إيزي ليز بنسبة 14.95% ليبلغ 50.35 درهم، كما ارتفع سهم شركة ريسبونس بلس بنسبة 12.94% ليبلغ 9.60 درهم، كما ارتفع سعر السوق لسهم الصير للمعدات والتوريدات البحرية بنسبة 12.93% ليغلق على سعر 13.1 درهم، وسهم مجموعة إي اس جي ستاليونز الإمارات بنسبة 11.41% ليبلغ 7.91 درهم.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم الأربعة أكثر من 90 مليون درهم خلال الجلسة.

ومع ذلك، استمرت التداولات متركزة من حيث القيمة على الأسهم القيادية الرئيسية في سوق أبوظبي، وفي مقدمتها الشركة العالمية القابضة، بقيمة 307 ملايين درهم وارتفع سعر سهم الشركة اليوم إلى 204 دراهم، بنسبة 0.49% تلاها الدار العقارية بتداولات قيمتها 302 مليون درهم، وأغلق السهم عند 5.2 درهم بارتفاع 1.36%، وبنك أبوظبي الأول الذي بلغت قيمة التداولات على أسهمه 228 مليون درهم وأغلق على سعر 23.4 درهم بانخفاض 1.1%.

وفي سوق دبي المالي، بلغت القيمة السوقية 581 مليار درهم بعد إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، التي وصلت قيمتها 140.5 مليار درهم، وأغلق المؤشر العام للسوق في المنطقة «الخضراء» عند مستوى 3582.2 نقطة بارتفاع نسبته 0.37%.

وبلغت قيمة التداولات 640 مليون درهم تقريباً، منها 373 مليون درهم تداولات على أسهم «ديوا» التي تراجع سهمها بنسبة 2.09% ليستقر عند 2.81 درهم للسهم، وكان أمس تجاوز 3 دراهم عند الإدراج، علماً أن سعر الاكتتاب في السهم هو 2.48 درهم.

واستقر سهم إعمار العقارية عند مستوى 6 دراهم، وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي 0.48% ليغلق على سعر 6.20 درهم.

وأما سهم سوق دبي المالي، فقد تراجع نتيجة عمليات جني أرباح على السهم ليستقر عند 2.68 درهم بانخفاض 2.54%.