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الاقتصادي
12.6 % ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في أبوظبي
12.6 % ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في أبوظبي
13 ابريل 2022 17:00

يوسف العربي (أبوظبي)
ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في أبوظبي بنسبة 12.6% في الربع الرابع من عام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020، بحسب مركز الإحصاء – أبوظبي.
وبلغ الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 152.1% في الربع الرابع 2021، وهو الرقم الذي سجل 135.1% خلال الربع الأخير من من العام 2020.
وأوضحت بيانات المركز أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في الربع الأخير من العام 2021 بنسبة 0.7% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته حين بلغ الرقم 153.2%.
 وفي سياق متصل، كشف تقرير صادر عن مركز الإحصاء أبوظبي عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين في الربع الأخير من العام 2021 بنسبة 26.6% مقارنة بالربع نفسه من العام 2020، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين 88.9% في الربع الرابع من عام 2021، بينما كان 70.2% في الربع الأخير من عام 2020.
وأشار إلى أن ارتفاع الرقم لأسعار المنتجين الصناعيين في الربع الرابع من 2021 بنسبة 3.9% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين 88.9% بالربع الرابع من 2021، في حين بلغ 85.5% في الربع الثالث من العام 2021. 
 وتعد الأرقام القياسية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تساهم في توفير بيانات دقيقة تساعد متخذي القرار والاقتصاديين والباحثين في رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج التنموية، ويعتبر الرقم القياسي لكميات الإنتاج في الصناعة التحويلية من أهم المؤشرات والمقاييس الإحصائية، إلى جانب الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين.

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