«بروج للبتروكيماويات» تزيد طاقتها الإنتاجية 10 أضعاف

سيد الحجار (أبوظبي)

حققت شركة بروج للبتروكيماويات نقلة نوعية بزيادة طاقتها الإنتاجية من البولي أولیفینات بمقدار 10 أضعاف خلال العشرین سنة الماضیة، من 450 ألف طن سنوياً عام 2001، إلى 5 ملايين طن حالياً.

وتسهم بروج، التي تأسست عام 1998 كشراكة استراتیجیة بین أدنوك وبوریالیس، بدور بارز في توفير حلول مبتكرة بمختلف الصناعات والقطاعات داخل وخارج الإمارات، حيث تصدر الشركة منتجاتها إلى عدة دول حول العالم، وتتعاون مع 11 شريكاً في الشحن البحري عالمياً و17 شريكاً في مجال النقل البري والبحري لتصدير منتجات الشركة إلى عملائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما تستخدم بروج في شحن منتجاتها أكثر من 1000 مسار للشحن.

وأكد هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج لـ «الاتحاد» على هامش جولة صحفية لمركز بروج للابتكار بمنطقة ساس النخيل في أبوظبي، دور بروج الإستراتيجي في تعزيز اقتصاد الإمارات ودعم سياسات التنويع الاقتصادي من خلال ما تنتجه من حلول مبتكرة من البولي أوليفينات تضيف قيمة مهمة للأعمال وتساهم في تسهيل الحياة اليومية.

وأشار إلى حصول بروج حتى الآن على أكثر من 500 براءة اختراع عن منتجات تم تطویرھا، موضحاً أن بروج تعتبر إحدى أھم الشركات الرئیسیة في المنطقة في تسجیل براءات الاختراع، حيث تقدمت حتى الآن بأكثر من 1000 طلب تسجیل للحصول على براءات اختراع.

وذكر أن أكثر من 20% من حجم مبیعات بروج السنویة ھي منتجات جدیدة تم تطویرھا في مركز بروج للابتكار، كما یتعاون المركز بشكل وثیق مع مراكز الابتكار الأوروبية التابعة لشركة بوریالیس.

وأكد السويدي أن الابتكار يلعب دوراً حیویاً في دعم قطاع إنتاج وصناعة البولي أولیفینات من خلال تطویر حلول مبتكرة تحقق قیمة إضافیة مھمة لعملاء الشركة من مصنّعي البوليمرات وشركات الصناعات البلاستيكية التحويلية، فضلاً عن المستخدمین النهائیین.

وأضاف: لدینا مركز للتطبیقات في شنغھاي بالصین مزود بمرافق متقدمة للبحث والتطویر لمساعدتنا في توفیر حلول مبتكرة بمجال تطویر مركبات البولیمرات للتطبیقات الخاصة بقطاع السیارات.

وأوضح أنه یعمل في مركز بروج للابتكار في أبوظبي ومركز التطبيقات في شنغهاي أكثر من 100 عالم وباحث ومھندس.

مشاريع كبرى

ولأكثر من عقدین تعاونت بروج مع العديد من الشركات الإماراتية، عبر تزويدها بالمواد الأولية لاستخدامها في مصانعها بالدولة، حيث زودت بروج، شركة «دوكاب» في دبي بحلولها المبتكرة من البولي إیثیلین المترابط لتمكینھا من تصنیع كابلات الطاقة ذات الجھد المنخفض والمتوسط والعالي، كما تعاونت مع شركة الاتحاد لصناعة الأنابیب لتصنیع أنظمة أنابیب موثوقة، تم تركیبھا في العدید من المشاریع الضخمة، مثل مشروع محطة براكة للطاقة النوویة.

وتم استخدام حلول بروج في إنشاء عدد من المشاريع المحلية والإقليمية والعالمية، مثل برج خلیفة في دبي، وعالم فیراري في أبوظبي، ومجمع الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسیة، ومتحف المستقبل في دبي، ومتحف اللوفر بأبوظبي، والاتحاد للقطارات، ومشروع القناة بأبوظبي، كما تم استخدام حلولها المبتكرة المخصصة لقطاع البنیة التحتیة والطاقة في موقع إكسبو 2020.

وإقلیمیاً تم استخدام حلول بروج للطاقة ذات الجھد المتوسط والمنخفض في مشروع توسعة الحرم المكي بالسعودیة، وعالمياً تم استخدام حلول بروج للطاقة ذات الجهد العالي في رابطة جسر زھشان – داشیان في الصین، وغيرها من المشاريع.

أسواق واعدة

وتعتبر بروج أكثر الشركات شحناً وتصدیراً للبولي أولیفینات مثل البولي بروبيلین والبولي إیثیلین، عبر میناء خلیفة.

وقال السويدي: تقع أسواقنا الرئیسیة في الشرق الأوسط وآسیا المحیط الھادئ وجنوب شرق آسیا وأفریقیا، حيث یوجد الكثیر من مشاریع البنیة التحتیة في منطقة الشرق الأوسط وآسیا وأفریقیا تحتاج إلى منتجاتنا لتصنیع الأنابیب والأسلاك والكابلات، مشيراً إلى أن أكثر من 3000 موظف يعملون في بروج على مستوى العالم.

وأوضح السويدي أن لدى بروج 12 مكتباً للمبیعات والتسویق والتمثیل التجاري في الخارج، ولديها مستودعات للتخزین ومحطات لوجستیة داخل الإمارات وفي دول مجلس التعاون الخلیجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا وشمال آسیا وجنوب آسیا وأوروبا.

قيمة مضافة

وأشار السويدي إلى بدء بروج تشغیل وحدتها الخامسة الجدیدة لإنتاج البولي بروبیلین في الرويس في الربع الأول من عام 2022، حیث بدأ التشغیل المبدئي قبل نھایة 2021، كما شكل المشروع دعماً ناجحاً لبرنامج القیمة المحلیة المضافة بنسبة 61%، حيث إن نحو 30% من إجمالي المعدات التي تم تركیبھا في الوحدة الجديدة قد «صنعت في الإمارات».

وأكد دعم بروج للاستراتیجیة الوطنیة الشاملة التي تنفذھا وزارة الصناعة والتكنولوجیا المتقدمة على مدى 10 سنوات لتحقیق التنمیة الاقتصادیة المستدامة في دولة الإمارات، فضلاً عن دعم مبادرة «اصنع في الإمارات» الرامیة إلى دعم التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات.



المسؤولیة المجتمعیة

وأطلقت بروج عدة مبادرات في المسؤولیة المجتمعیة مثل «بیئة بلا نفایات» بهدف التشجيع على حمایة البیئة، وبرنامج «میاه من أجل العالم»، بالتعاون مع بورياليس، بهدف تسھیل الحصول على میاه الشرب النظیفة ومرافق الصرف الصحي الآمنة، ومبادرة «نحو علم اللدائن» بهدف التشجیع على تعلم العلوم، ومبادرة «بروج بلا حدود» بهدف التشجیع على العمل التطوعي.

ووضعت بروج أهدافها للاستدامة لعام 2021 وحددت 18 هدفاً قابلاً للقياس، وذلك لتحسين الأثر الاجتماعي والبيئي والاقتصادي لعملياتها، وقد حققت بروج هذه الأهداف.

وقال السويدي: ملتزمون باكتشاف فرص تبني الاقتصاد الدائري وتعزيزها، ونواصل توفير وتطوير حلول قابلة لإعادة التدوير بشكل كامل، ونقوم بتطوير مواد أحادية متقدمة لخدمة قطاع التغليف، مما يمكّن من جعل منتجات التغليف المنتهية الصلاحية قابلة لإعادة التدوير بسهولة.



قطاعات عدة

أشار خلفان المهيري، النائب الأول للرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا والتصدير في «بروج» إلى أهمية الحلول التي تنتجها بروج في تمكین القطاعات الرئیسیة عبر سلسلة القیمة، وفي مقدمتها قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، والرعاية الصحية، والسيارات، والتغليف المطور.

وأوضح أن حلول «البنية التحتية المتقدمة» للأنابيب لدى بروج تضمن عدة مزايا، منها المعالجة المحسنة، وانخفاض الصيانة، وتكاليف التركيب المنخفضة، والعمر الأطول للمنتج، وزيادة السلامة وعدم التسرب.

وتسهم حلول بروج في توفير الطاقة في كل مكان عند استخدامها لأنظمة العزل وكابلات نقل وتوزيع الطاقة ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي.

وفي قطاع الزراعة، تضمن حلول الشركة توفير منتجات تسهم في زيادة نمو المحاصيل ورفع الإنتاج الغذائي، عند استخدامها في صناعة أغطية البيوت الزراعية وأنابيب الري.

وقال المهيري: تساهم حلول بروج في دعم وتعزيز خدمات الرعاية الصحية اليومية التي تُقدم للمرضى، وذلك عبر استخدامها في صناعة الأجهزة الطبية، كما تقدم أنواعاً مختلفة من البوليمرات التي تستخدم لصنع أقنعة الوجه وغيرها من معدات الحماية الشخصية.

وفي قطاع السيارات، تستخدم منتجات بروج من حلول البولي أوليفينات على نطاق واسع في تصنيع قطع السيارات الخارجية والداخلية لجعلها أخف وزناً، وبالتالي زيادة كفاءة المركبات وخفض بصمتها الكربونية.

وفيما يتعلق بمجال التغليف المطور، تقدم الشركة مجموعة من حلول البولي أوليفينات المبتكرة التي تم إنتاجها باستخدام تقنيات خاصة لمجموعة متنوعة من تطبيقات التغليف المرنة والصلبة عالية الأداء.