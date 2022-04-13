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الاقتصادي
مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى بنغازي الليبية بعد 11 عاماً
مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى بنغازي الليبية بعد 11 عاماً
13 ابريل 2022 16:23

أعلنت شركة مصر للطيران اليوم الأربعاء أنها ستبدأ تشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة ومدينة بنغازى الليبية، اعتباراً من 18 أبريل الجارى، بعد توقف 11 عاماً بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

وقالت مصر للطيران، في بيان صحفي اليوم ، إن ذلك يأتي استمرارا للخطة الطموحة التى وضعتها وفى ضوء رؤية وزارة الطيران المدني لتعزيز التواجد 
فى القارة الأفريقية، مشيرة  إلى تسيير رحلة مباشرة يوميا بين القاهرة وبنغازي  بطائرتها من طراز بوينج B800-737"  

وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة الوطنية تولي اهتماما خاصا بالنقاط ذات الأهمية الاستراتيجية، ومن بينها مدينة بنغازى فى ليبيا وخاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية، وكذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا، وفق البيان . 

المصدر: وكالات
ليبيا
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