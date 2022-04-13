«اكويتي» تحصل علي ترخيص وسيط تداول للمشتقات

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة " إكويتي" عن حصول شركة اكويتي سيكيورتي لوساطة العملات، التابعة لها، على ترخيص تداول المشتقات والعملات الأجنبية في السوق الفوري من الفئة الأولى، كأول وسيط عالمي يحصل على هذا الترخيص في الأسواق المحلية.

وقال رؤساء تنفيذيون بالمجموعة خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، أن الترخيص يُتيح تداول المشتقات والعملات الأجنبية عبر شبكات الاتصال والسوق الفوري بموجب الفئة الأولى من دليل لوائح هيئة الأوراق والسلع للأنشطة المالية.

وأوضح اسكندر النجَّار، الرئيس التنفيذي لمجموعة اكويتي، أن إطلاق اعمال الشركة في السوق الفوري في الإمارات في هذه المرحلة يعكس المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات وما تتمنع به من بنية تحتية وتشريعية ومعايير تنظيمية متطورة والتي تعزز ثقة المؤسسات العالمية في القطاع المالي.

وتوقع النجار أن تسهم الشركة في جذب استثمارات بمليارات الدولارات لأسواق الإمارات التي تعد واحدة من أنشط الأسواق في المنطقة والأعلى في متوسط استثمار الأفراد في الأسواق المالية مقارنة بالأسواق المالية الإقليمية والعالمية.

وقال أن الشركة تتباحث مع سوق دبي المالي لتوفير منصة لولوج عملائها من الأسواق الدولية للمجموعة المنتشر ة حول العالم، للأسهم المدرجة في السوق، مؤكداً ان المتطلبات الصارمة التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع، بما في ذلك متطلبات رأس المال المدفوع الأعلى لمثل هذا النشاط، أدت إلى جعل دولة الإمارات العربية المتحدة على قدم المساواة مع المعايير التنظيمية العالمية ووضع هيئة الأوراق المالية والسلع كمُنظم رئيسي للسوق في الأسواق المالية المتقدمة في الشرق الأوسط.

من جهته قال محمد الأحمد، الرئيس التنفيذي لشركة اكويتي سيكيورتي لوساطة العملات، والمؤسس المشارك لمجموعة اكويتي، أن الترخيص الجديد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع يعد بمثابة رسالة ثقة للعملاء في المنطقة، موضحاً أن فريق الشركة في الإمارات يضم حالياً اكثر من 80 متخصصاً في مجال البيانات وتطوير الأعمال، والمنتجات والابتكار، والمبيعات، وخدمة العملاء الإقليمية إضافة الى فرق عمليات بيع التجزئة التي تدعم أعمالها العالمية المتطورة من دبي باللغتين العربية والانجليزية."

وأكد الأحمد أن التنظيم والامتثال للوائح يُعد جزءاً أساسياً من استراتيجية النمو العالمية لمجموعة اكويتي، مشيراً إلى أن الترخيص الجديد من هيئة الأوراق المالية والسلع يعمل على تعزيز المسار العالمي لشركة اكويتي، حيث تُواصل المجموعة التقدم للحصول على تراخيص جديدة في مواقع عالمية مختلفة ودخول أسواق جديدة بطريقة منظمة وبإشراف من الجهات التنظيمية المحلية.