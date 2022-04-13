«تعاونية الاتحاد» تدعم المبادرات المجتمعية لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان

دبي (الاتحاد)

وقعت تعاونية الاتحاد مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، تقدم بموجبها دعماً مادياً لدعم مبادراتها المجتمعية، بما يساهم في تحسين حياة أفراد المجتمع.

وتندرج التي وقعها كل من عمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، في إطار برامج تعاونية الاتحاد لتعزيز أواصر التعاون مع القطاع الحكومي، والاشتراك في المبادرات الموجهة لأفراد المجتمع، وتوسيع دورها في التنمية المجتمعية.

وبموجب الاتفاقية، توفر تعاونية الاتحاد بطاقات شرائية لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى المستفيدة من مبادرات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان المجتمعية لتوزيعها عليهم.

وقال خالد الفلاسي، إن مساهمة تعاونية الاتحاد في دعم مبادرات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان يأتي انطلاقاً من معايير المسؤولية المجتمعية للتعاونية خلال شهر رمضان المبارك وضمن مبادراتها ومساهماتها المجتمعية لتنمية روح التكافل الاجتماعي ودعم أفراد المجتمع، مبيناً بأن العمل التعاوني الجماعي يعتبر القوة الحقيقية التي تسهم في إحداث التغيير في المجتمع من خلال تكاتف الجهود لزيادة الإنتاج والتطور والتقدم وتوفير احتياجات المجتمع، بما يلبي توجيهات ورؤية وتطلعات القيادة الحكيمة، لتعزيز منظومة النجاح في العمل وتقوية العلاقات الثنائية بين القطاعين.

بدوره أكد عمر حمد بوشهاب، الدور الريادي الذي تقوم به تعاونية الاتحاد في المجال المجتمعي ودعم المجتمع، والارتقاء بالاقتصاد الوطني وتجارة قطاع التجزئة، موضحاً أن دعم التعاونية للفئات المستفيدة من المؤسسة ستكون له آثار إيجابية كثيرة تعكس القيم السامية التي تربى عليها مجتمع الإمارات، وحرصهم على مبادئ التكافل الاجتماعي من خلال مثل هذه المبادرات الاجتماعية، ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الحرص على تفعيل الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وتوحيد الجهود لخدمة المواطنين.