مطارات الدولة تتخطى حاجز الـ20 مليون مسافر في الربع الأول

أبوظبي (وام)

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن تخطي أرقام المسافرين عبر مطارات الدولة حاجز الـ20 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلة 20 مليوناً و381 ألف مسافر، مقارنة بـ8 ملايين و660 ألف مسافر المسجلة في الفترة ذاتها من العام 2021، محققة بذلك بنسبة ارتفاع بلغت 135 بالمئة.

وأكد سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن الأرقام المسجلة تثبت أن قطاع الطيران في الإمارات نجح في تجاوز تحديات أزمة كوفيد- 19، واستئناف مرحلة نمو متصاعدة تعكس حجم الثقة والمكانة العالمية التي يتمتع بها. وأشار السويدي إلى الدور الذي لعبه إكسبو 2020 دبي في تنشيط حركة المسافرين من وإلى الدولة خلال الفترة الماضية، والتي اقتربت جداً من الأرقام والمعدلات المسجلة في عام 2019. وقال إن قطاع الطيران الإماراتي يمثل أحد أبرز دعائم الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته الوازنة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مضيفاً أن هذا القطاع يشكل اليوم عصباً رئيساً في استراتيجية الدولة لاقتصاد ما بعد النفط، مدعوماً بكثير من الإنجازات الفعلية على الأرض ودوره البارز في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبالعودة إلى أرقام المسافرين، فقد قفز إجمالي أعداد المسافرين القادمين عبر مطارات الدولة خلال الربع الأول من عام الحالي إلى 6 ملايين و901 ألف قادم، وبنسبة زيادة بلغت 114 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي سجلت 3 ملايين و232 ألف مسافر قادم إلى الدولة. وارتفعت أعداد المغادرين عبر مطارات الدولة في الربع الأول من عام 2022 لتصل إلى أكثر من 6 ملايين و539 ألف مغادر، وبنسبة زيادة بلغت 108 بالمائة مقارنة بنحو 3 ملايين و138 ألف مغادر في الربع الأول من عام 2021. ‎وفي السياق ذاته، ارتفع إجمالي عدد المسافرين من فئة العبور «الترانزيت» عبر مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، لتسجل نحو 6 ملايين و940 ألف مسافر، وبنسبة زيادة بلغت 203 بالمئة مقارنة مع شهر يناير 2021 الذي سجل نحو 2 مليون و290 ألف مسافر. وكانت مطارات دبي وأبوظبي والشارقة حققت أداء متصاعداً على مستوى أعداد المسافرين في عام 2021، مسجلة ما يزيد على 41 مليوناً و370 ألف مسافر وبنسبة زيادة قدرها 15.8 بالمائة مقارنة بعام 2020 الذي بلغ فيه عدد المسافرين 35 مليوناً و370 ألف مسافر تقريباً.

