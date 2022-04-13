طيران الإمارات تطلق منصة لحجز برامج سياحية حسب الطلب

دبي (الاتحاد)

أطلقت طيران الإمارات منصةً قويةً للعملاء تتيح لهم تصفح وإنشاء وحجز برامجهم الخاصة بسهولة، بما في ذلك الرحلات الجوية والإقامة الفندقية وزيارات مناطق الجذب الرئيسية وتجارب تناول الطعام والترفيه الأخرى في دبي والإمارات العربية المتحدة.

وتوفر منصة تجربة دبي للعملاء الاختيار من بين برامج محددة مسبقاً إذا كانوا يزورون دبي لأول مرة، أو إذا كانت لديهم اهتمامات محددة في الرياضة أو الثقافة أو المغامرة أو الترفيه والفنون. كما يمكنهم أيضاً الاستمتاع بإنشاء برامج فريدة خاصة بهم، أو الاختيار من قائمة واسعة من الأنشطة الرئيسة وخيارات تناول الطعام، أو المزج بين الخيارات، باستخدام برامج محددة مسبقاً كنقطة بداية.

ويوفر مخطط برنامج الرحلة سهل الاستخدام تفاصيل مثل المدة المقدرة وخريطة الموقع والتكلفة، سواء كان الاختيار من مناطق الجذب المجانية الشهيرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة أو تلك التي تتطلب الحجز المسبق والدفع. كما يوفر المخطط سهل الاستخدام أيضاً تفاصيل عن منطقة الجذب المقصودة في دولة الإمارات، مثل المدة المقدرة وخريطة الموقع والتكلفة ما يتيح للعملاء التخطيط بثقة وتحقيق أقصى استفادة من زيارتهم إلى دبي والإمارات العربية المتحدة.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «نحن فخورون بالترويج لأفضل ما يمكن أن تقدمه دبي ودولة الإمارات على منصة تجربة دبي، التي تتكامل مع emirates.com، حيث توفر هذه المنصة القوية لعملائنا إمكانية تخطيط رحلاتهم ومحطاتهم في دبي والدولة والاستفادة من الأسعار الحصرية والتوصيات الموثوقة».

وأضاف بقوله: «تهدف طيران الإمارات من خلال منصة تجربة دبي إلى إضافة قيمة لعملائها وإثراء رحلاتهم، وفي نهاية المطاف استقطاب مزيد من الناس لزيارة مقرنا ومركزنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسوف نواصل إضافة المزيد من المحتوى القيّم على تجربة دبي، كما ننظر في فرص إطلاقه للعملاء في مزيد من الأسواق».

ويمكن حالياً لعملاء طيران الإمارات في 19 دولة إنشاء برامج غنية ومخصصة من بين مجموعة مختارة من أكثر من 100 فندق و200 نشاط، وإضافتها إلى حجز طيران قائم مع طيران الإمارات أو عمل حجز جديد حولها. والدول هي: أستراليا، البحرين، كندا، مصر، غانا، كينيا، الكويت، لبنان، نيوزيلندا، نيجيريا، باكستان، جنوب أفريقيا، السودان، سويسرا، تنزانيا، أوغندا، الولايات المتحدة الأميركية، زامبيا وزيمبابوي.