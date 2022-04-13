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الإمارات وكوريا الجنوبية تجددان اتفاقية مقايضة عملات البلدين
الإمارات وكوريا الجنوبية تجددان اتفاقية مقايضة عملات البلدين
13 ابريل 2022 12:14


أبوظبي (الاتحاد)
اتفق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والبنك المركزي في جمهورية كوريا الجنوبية، على تجديد الاتفاقية الثنائية لمقايضة عملات البلدين، وذلك تأكيدًا على التزامهما باستمرار تعزيز التعاون التجاري والمالي بين الدولتين.ووقع الاتفاقية معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي جو يول لي، محافظ البنك المركزي في كوريا الجنوبية.
وتتيح الاتفاقية التي تم توقيعها لأول مرة في عام 2013، للطرفين بمواصلة مقايضة العملات المحلية بما يصل إلى (20) مليار درهم إماراتي و(6.1) تريليون وون كوري، لمدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اليوم (13 أبريل 2022)، مع إمكانية تمديدها بموافقة متبادلة من كلا الطرفين.
وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، قال معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي: «تساهم الاتفاقية مع البنك المركزي في كوريا الجنوبية في تطوير الأسواق الاقتصادية والمالية في كلا البلدين بشكل كبير، وتعكس في الوقت ذاته حرص الطرفين على تعميق التعاون الثنائي في المسائل المالية، ولا سيما المتعلقة بالمجالات التجارية والاستثمارية، وتعزيز الاستقرار المالي».

الامارات
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