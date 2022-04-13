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الاقتصادي
الذهب يصعد مع زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة
الذهب يصعد مع زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة
13 ابريل 2022 12:12

لندن (رويترز) 

 ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن عززت مخاوف من تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا الإقبال على الملاذات الآمنة ومنها المعدن النفيس، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب صعود الدولار.وبحلول الساعة 0609 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1969.76 دولار للأوقية (الأونصة) بعد بلوغ أعلى مستوى في شهر عند 1978.21 دولار للأوقية أمس الثلاثاء.
واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1975.80 دولار للأوقية.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء إن المفاوضات مع أوكرانيا "وصلت إلى طريق مسدود" في حين صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن لأول مرة بأن الغزو الروسي لأوكرانيا يصل لحد الإبادة الجماعية.
واستقر مؤشر الدولار قرب مستوى مرتفع بلغه في مايو 2020، الأمر الذي يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.
وعلى الرغم من أن الذهب يعد تحوطا من التضخم والمخاطر الجيوسياسية فإن رفع أسعار الفائدة يزيد أيضا تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 25.46 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 972.51 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 3.1 بالمئة إلى 2398.15 دولار للأوقية.

أسعار الذهب
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