«الأعلى للطاقة في دبي» يناقش استراتيجية إدارة النفايات

دبي (الااتحاد)

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع التاسع والستين للمجلس، والذي عقد عن بُعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول بالإضافة إلى ممثلي دائرة شؤون النفط.

ناقش الاجتماع عدة موضوعات أبرزها الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات 2021-2041، والمرحلة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (6) لسنة 2021 بشأن تنظيم تقديم خدمة تبريد المناطق في إمارة دبي. كما تناول الاجتماع تحويل مجمع حصيان لإنتاج الطاقة من تقنية الفحم النظيف إلى الغاز الطبيعي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «تماشياً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، استعرضنا خلال الاجتماع الخطط وخارطة طريق الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات 2021-2041 التي تهدف إلى تشجيع الابتكار في إدارة وتدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، وتسعى إلى تنفيذ مشاريع طويلة المدى خلال العشرين عاماً المقبلة، من خلال تقديم حلول عملية للتحديات البيئية بما يتماشى مع الأهداف البيئية المحددة في الأجندة الحكومية».

وأضاف معالي الطاير: «دعماً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتنفيذاً لميثاق غلاسكو للمناخ الصادر عن الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP26) اطلعنا خلال الاجتماع على مبادرة إمارة دبي بتحويل مجمع حصيان لإنتاج الطاقة ليعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من تقنية الفحم النظيف، لتعزيز تحويل إمارة دبي إلى اقتصاد محايد للكربون».

ومن جهته قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة: «تم الاطلاع خلال الاجتماع على مشروع تحويل النفايات إلى طاقة والذي تقوم به بلدية دبي، حيث سيكون لمحطة تحويل النفايات إلى طاقة أثر كبير في معالجة النفايات العضوية وتجنب طمرها في المكبات التقليدية، حيث تسعى بلدية دبي لتحقيق غاية قريب الصفر»Near Zero Waste to Landfill«في ممارسة الطمر في المكبات مع حلول عام 2041، ويجري حالياً تفعيل إجراءات تهدف إلى إعادة تدوير 50% من كمية النفايات، مما سيقلل من عمليات معالجة النفايات والطمر».