إشغال فنادق دبي الأعلى منذ 15 عاماً

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجلت فنادق دبي، خلال الأسابيع الأخيرة من إكسبو 2020 دبي أفضل معدل إشغال شهري لها منذ عام 2007، بلغت نسبته 91.7%، وفقاً للبيانات الأولية لشهر مارس 2022 الصادرة عن مؤسسة «إس تي آر».

وأفادت بيانات المؤسسة، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية، بأنه على غرار النسختين الماضيتين لإكسبو شنغهاي (2010) وإكسبو ميلان (2015) أثبت الحدث الضخم دوره في انتعاش معدلات الإشغال الفندقي في دبي، وارتفاعها إلى أعلى مستوياتها.

وأشارت المؤسسة إلى أن فنادق دبي لم تسجل مستويات إشغال بحدود 90% خلال شهر مارس منذ 15 عاماً، عندما كانت الطاقة الاستيعابية للغرف في دبي، خلال العام 2007 بحدود 90 ألف غرفة تقريباً.

وأفادت البيانات بأنه بالإضافة إلى معدل الإشغال القياسي، بلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية في دبي، خلال شهر مارس 891 درهماً، وهو ثاني أعلى مستوى له، خلال فترة جائحة كوفيد-19، بعد شهر ديسمبر 2021 الذي بلغ المتوسط خلاله 948 درهماً للغرفة، فيما بلغ في المقابل العائد على سعر الغرفة المتاحة أعلى مستوى له منذ مارس 2015 ليصل إلى 817 درهماً للغرفة.

وأوضحت المؤسسة أنه بالنظر إلى تحليل بيانات الإشغال اليومي، فقد سجلت فنادق دبي معدل إشغال يومي أعلى من 90% على مدار 25 يوماً خلال شهر مارس، وبلغ الإشغال اليومي ذروته في يوم 24 مارس بوصوله إلى 96%.

ويأتي الإشغال القياسي لفنادق دبي خلال شهر مارس، ليعكس مستوى الانتعاش الذي بلغه السوق الفندقي في الإمارة، خلال الربع الأول من العام الجاري، مستفيدة من ذروة الزخم الناتج عن إكسبو 2020 دبي، والذي ساهم في توليد طلب قوي ومستمر على الفنادق، والذي تعزز بدعم عدد كبير من الأحداث الموازية من معارض وفعاليات ومهرجانات غطت جميع أنحاء الإمارة.

وخلال شهر فبراير الماضي، سجلت فنادق دبي رقماً قياسياً جديداً في الحجوزات اليومية، حيث أظهرت بيانات «إس تي آر» حجز 131.7 ألف غرفة فندقية في يوم 24 فبراير 2022 من أصل 138346 غرفة متاحة في ذلك اليوم.